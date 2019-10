LISTA: Stora skillnader i kostnaden för skolmåltider i Dalarnas kommuner: " Kan laga god mat på billiga råvaror"

Från som högst närmare 10 000 kronor per elev i Gagnef till runt 5 000 kronor per elev i Avesta för året 2018. Detta att jämföra med rikssnittet för måltidskostnaden som ligger på 6 400 kronor per elev i den kommunala grundskolan 2018.

Eva Sundberg, sakkunnig kring mat och måltider på Jordbruksverket, menar dock att jämförelser av kostnadssiffror ska göras försiktigt då det finns stora skillnader i hur skolmåltiderna är organiserade i landets kommuner.

– Det finns ingen självklar korrelation mellan hur mycket pengar man lägger och kvaliteten på maten. En låg kostnad kan till exempel bero på att man har kompetenta kockar som kan laga god mat på billiga råvaror, säger Eva Sundberg till Nyhetsbyrån Siren.

Enligt Skolverket är det som ska ingå i statistiken för personal, livsmedel, transporter, administrativa kostnader och intäkter från till exempel försäljning till fristående skolor.