LISTA: Senaste fastighetsaffärerna i Dalarna – har du fått ny granne?

Avesta

Färjan 69

Färjan 6:9

Såld: 2021-05-28

Pris: 410 000 kr

Taxv: 124 000 kr (2018)

K: Bjurling, Lars Conny och Bjurling, Lena Elisabeth

S: Sundin, Karin Margareta och Jonsson, Lars Olof Mikael

.

Utsund 55

Utsund 20:6

Såld: 2021-04-06

Pris: 100 000 kr

Taxv: 121 000 kr (2018)

K: Johansson, Linda Therese och Klingström, Gustav Robin

S: Johansson, Kjell Bo Lennart

.

Krokvägen 9

Ingeborgbo 2:61

Såld: 2021-03-30

Pris: 0 kr

Taxv: 288 000 kr (2018)

K: Maj-Britt Janssons dödsbo

S: Jansson, Maj-Britt Erene

.

Bodgatan 3

Avesta Logen 1

Såld: 2021-06-11

Pris: 3 200 000 kr

Taxv: 1 419 000 kr (2018)

K: Lind, Patrick Michael och Luz Dos Santos Conde Da Cunha, Graca Maria

S: Sundström, Anna-Carin Marianne

.

Åkervägen 28

Grytnäs Kyrkby 94:86

Såld: 2020-12-17

Pris: 0 kr

Taxv: 1 143 000 kr (2018)

K: Roland Norbergs dödsbo

S: Norberg, Roland Gideon

.

Grytnäs Knutsbo 72

Grytnäs-Knutsbo 12:4

Såld: 2021-06-01

Pris: 1 200 000 kr

Taxv: 839 000 kr (2018)

K: Nordström, Erling Daniel

S: Lars Ebbe Johanssons dödsbo

.

Rosse 105

Rosse 17:1

Såld: 2021-04-16

Pris: 0 kr

Taxv: 313 000 kr (2018)

K: Wikström, Ullika

S: Wikström, Ulla Linnéa

.

Åkervägen 28

Grytnäs Kyrkby 94:86

Såld: 2021-06-01

Pris: 1 750 000 kr

Taxv: 1 143 000 kr (2018)

K: Sundström, Eva Katarina och Thorsell, Bo Peter

S: Roland Norbergs dödsbo

.

Bangatan 31

Svartbäcken 4

Såld: 2021-05-20

Pris: 1 050 000 kr

Taxv: 802 000 kr (2018)

K: Bjur, Emma Maria

S: Hirsch, Johan Mattias

.

Rotegatan 29

Duvan 9

Såld: 2021-05-31

Pris: 2 210 000 kr

Taxv: 844 000 kr (2018)

K: Mattsson, Anna Maria Therese och Ekeberg, Karl Jonas

S: Khysing, Lars Olov och Khysing, Gunnel Linnéa

.

Borlänge

Gagnefsgatan 5

Gloten 3

Såld: 2021-05-27

Pris: 1 850 000 kr

Taxv: 1 268 000 kr (2018)

K: Othman, Muhammed

S: Erbek, Gamze

.

Gästgivargatan 2

Bro 7:8

Såld: 2021-05-21

Pris: 5 250 000 kr

Taxv: 3 315 000 kr (2018)

K: Stjernlöf, Anna Lovisa och Stenbäcken, Carl Gunnar Adam

S: Söderberg, Rolf Göran och Söderberg, Maria Heléne

.

Svedjegatan 7

Forsa 46:19

Såld: 2021-05-28

Pris: 2 530 000 kr

Taxv: 1 600 000 kr (2018)

K: Khadra, Alaa och Hamad, Mhd Bader

S: Persson, Gustav Conny

.

Tomtmark

Hönsarvet 21:33

Tomtmark

Borlänge Hönsarvet 20:11

Såld: 2021-05-08

Pris: 0 kr

Taxv: 152 000 kr (2020)

K: Tägtström, Per Magnus och Visconti, Anna Kristina

S: Tägtström, Sigurd Göran

.

Södra Vägen 11

Borlänge Idkerberget 8:7

Såld: 2021-03-09

Pris: 0 kr

Taxv: 318 000 kr (2018)

K: Erik Gunnar Yngströms dödsbo

S: Yngström, Erik Gunnar

.

Sångenvägen 199

Grevbo 6:11

Såld: 2021-03-12

Pris: 0 kr

Taxv: 756 000 kr (2018)

K: Van Houten, Joyce June

S: Uittenbosch, Marco Vincent

.

Koralvägen 2

Orgeln 4

Såld: 2021-06-07

Pris: 2 525 000 kr

Taxv: 1 402 000 kr (2018)

K: Hansson, Olof Henrik och Hansson, Eva Mari Helené

S: Johansson, Åke Mathias och Falegård, Lena Mikaela

.

Duvnäs 92

Koppslagårdarna 3:2

Såld: 2021-05-31

Pris: 1 500 000 kr

Taxv: 1 352 000 kr (2020)

K: Söräng, Per Alexander och Söräng, Victoria Clara Maria

S: Schönning, Bo Thomas och Schönning, Eva Annelie

.

Falun

Ågs Bruk 41

Åg 1:24

Såld: 2021-06-01

Pris: 1 850 000 kr

Taxv: 970 000 kr (2018)

K: Karlsson, Lennart Axel och Karlsson, Berit Elisabeth

S: Mohlin, Anna Lillian Viktoria och Mohlin, Carl Stefan

.

Tomtmark

Linghed 38:33

Såld: 2021-05-17

Pris: 150 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Ahlstedt, Lars Olov och Ahlstedt, Karin Margareta

S: Stora Enso Skog och Mark AB

.

Knuts 11

Rog 2:8

Såld: 2021-05-28

Pris: 5 500 000 kr

Taxv: 1 105 000 kr (2019)

K: Litens, Carl Magnus

S: Maxe, Bengt Georg

.

Matrisvägen 28

Korsnäs 1:62

Såld: 2021-05-28

Pris: 0 kr

Taxv: 2 135 000 kr (2018)

K: Bryggare, Kjell Henrik

S: Bryggare, Ia-Mari och Bryggare, Kjell Henrik

.

Holländarvägen 15

Stallgården 1:223

Såld: 2021-05-28

Pris: 3 625 000 kr

Taxv: 881 000 kr (2018)

K: Hedlund, Ruth Johanna Margareta och Bergström, Per Johan Emil

S: Rogström, Lars Peter och Karlström, Karin Jenny

.

Jugansbo 6

Jugansbo 15:14

Såld: 2021-05-26

Pris: 4 600 000 kr

Taxv: 281 000 kr (2019)

K: Wigh, Jarl Erik

S: Obos Mark AB

.

Borglindsvägen 55

Borgärdet 18:40

Såld: 2021-05-28

Pris: 2 800 000 kr

Taxv: 1 221 000 kr (2018)

K: Danielsson, Emma Marianne och Nilson, Olof Lukas

S: Andersson, Emma Kristina

.

Stensarvet 10

Stensarvet 6:1

Såld: 2021-05-27

Pris: 0 kr

Taxv: 1 207 000 kr (2020)

K: Östlin, Per Jan Robert och Ganered, Sara Jenny

S: Ganered, Sören Evald

.

Nygårdsvägen 11

Bjursås Prästgård 2:2

Såld: 2021-03-18

Pris: 0 kr

Taxv: 1 010 000 kr (2018)

K: Astrid Gunborg Hanssons dödsbo

S: Hansson, Astrid Gunborg

.

Prästslingan 3

Bjursås Prästgård 1:31

Såld: 2021-03-27

Pris: 0 kr

Taxv: 1 045 000 kr (2018)

K: Hagberg, Per Krister

S: Hagberg, John Eskil

.

Tomtmark

Österå 2:7

Såld: 2021-05-28

Pris: 375 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Hammarberg, Mark Viktor Björnson och Efrik, Sara Tuss

S: Hellberg, Karl Mikael

.

Bengtsheden 46

Bengtsheden 5:2

Såld: 2021-05-09

Pris: 2 600 000 kr

Taxv: 1 544 000 kr (2020)

K: Gustafsson, Erik Niklas

S: Gustafsson, Barbro Kristina

.

Storgårdsvägen 12

Bjursås-Storgården 4:8

Såld: 2021-05-31

Pris: 2 895 000 kr

Taxv: 891 000 kr (2018)

K: Johansson, Anneli Elisabeth och Johansson, Christer Magnus

S: Rapp, Eva Marianne

.

Böle 38

Svärdsjö-Böle 23:1

Såld: 2021-06-02

Pris: 0 kr

Taxv: 389 000 kr (2018)

K: Westling, Johan Emil Hans-Olov och Westling, Hanna Märta Birgitta

S: Håkan Hans Olof Westlings dödsbo

.

Vallbyn 56

Vallbyn 2:8

Såld: 2021-05-14

Pris: 2 950 000 kr

Taxv: 832 000 kr (2018)

K: Cederlöf, Jörgen Erik och Cederlöf, Kathleen

S: Sundqvist, Sara Margareta och Leveland, Andreas Emil Nils

.

Västanbäck 68

Västanbäck 1:2

Såld: 2021-05-24

Pris: 1 350 000 kr

Taxv: 849 000 kr (2018)

K: Melander, Jonas Fredrik och Gustafsson, Linda Kristina

S: Kokkonen, Lars Mattias

.

Böle 38

Svärdsjö-Böle 23:1

Såld: 2021-05-17

Pris: 0 kr

Taxv: 389 000 kr (2018)

K: Håkan Hans Olof Westlings dödsbo

S: Westling, Håkan Hans Olof

.

Ramsnäs 168

Ramsnäs 8:1

Såld: 2021-05-30

Pris: 0 kr

Taxv: 1 697 000 kr (2020)

K: Jansson, Anders Gustaf och Schmutz, Anna-Karin Ingegerd och Brune, Maria Katarina

S: Jansson, Marit Ingegerd och Jansson, Hans Gustaf

.

Backbergsvägen 32A

Lilla Näs 7:1

Såld: 2021-05-26

Pris: 0 kr

Taxv: 685 000 kr (2018)

K: Christensen, Signe Anita och Hartikainen, Timo Antero och Christensen, Erik

S: Christensen, Mona

.

Finngärdet 23

Finngärdet 3:2

Finngärdet 25

Falun Finngärdet 3:3

Tomtmark

Falun Finngärdet 4:1

Tomtmark

Falun Finngärdet 27:1

Såld: 2021-03-05

Pris: 0 kr

Taxv: 4 035 000 kr (2020), 4 035 000 kr (2020), 4 035 000 kr (2020), 674 000 kr (2018)

K: Håkan Forslunds dödsbo

S: Forslund, Per Håkan

.

Tomtmark

Rupstjärn 9:20

Såld: 2021-05-22

Pris: 0 kr

Taxv: 154 000 kr (2018)

K: Gustafsson, Sven Inge

S: Gustafsson, Karin Inga-Britt och Gustafsson, Sven Ove

.

Bjärmsnäs 39

Norslund 1:138

Såld: 2021-05-21

Pris: 6 200 000 kr

Taxv: 2 325 000 kr (2018)

K: Lysén, Ingrid Carina och Lysén, Stefan Birger

S: Hemström, Karin Agneta och Hemström, Hans Per Christer

.

Björsberg 65

Björsberg 18:9

Såld: 2021-06-02

Pris: 2 800 000 kr

Taxv: 882 000 kr (2018)

K: Dahlmark, Anna Catharina och Dahlmark, Bengt Fredrik

S: Kellgren, Mary Erika Jeanette och Kellgren, Henrik Georg

.

Gagnef

Videvägen 29

Ersholen 20:22

Såld: 2021-05-31

Pris: 775 000 kr

Taxv: 606 000 kr (2018)

K: Jansson, Erik Ingemar

S: Stenfelt, Per Olov och Stenfelt, Mats Erik

.

Tomtmark

Lindan 20:30

Såld: 2021-05-06

Pris: 550 000 kr

Taxv: 217 000 kr (2018)

K: Lundin & Bjurman Fastighetsförvaltning AB

S: Nyström, Jan Erik Stefan

.

Holsåkersvägen 61

Holsåker 21:14

Såld: 2021-05-28

Pris: 0 kr

Taxv: 314 000 kr (2018)

K: Eriksson, Stig Mikael

S: Eriksson, Stig Gunnar

.

Spelmansvägen 11

Heden 3:57

Såld: 2021-05-31

Pris: 825 000 kr

Taxv: 431 000 kr (2018)

K: Syvertsen, Leif Mikael och Lindqvist, Susanna Erika

S: Broberg, Mattias Emanuel

.

Bastberget 22

Myrholen 4:9

Såld: 2021-05-31

Pris: 595 000 kr

Taxv: 71 000 kr (2018)

K: Forsberg, Elin Maria

S: Göransson, Nils Georg Christer

.

Stora Vägen 6

Gagnef Bäckbyn 1:12

Såld: 2021-03-23

Pris: 0 kr

Taxv: 512 000 kr (2018)

K: Åke Nordlunds dödsbo

S: Nordlund, Anders Åke

.

Backbodarna 19

Lindan 8:8

Såld: 2021-06-09

Pris: 0 kr

Taxv: 70 000 kr (2018)

K: Nilsson, Sälj Astrid

S: Backboda, Birgitta Ingalill Elisabet

.

Långåsberget 1

Ersholen 32:1

Såld: 2021-06-10

Pris: 535 000 kr

Taxv: 130 000 kr (2018)

K: Grund, Julia Kristina och Bäfvenberg, Rasmus Sebastian

S: Sjöblom, Benny Robert

.

Hedemora

Åvägen 16

Raspen 6

Såld: 2021-05-21

Pris: 1 130 000 kr

Taxv: 606 000 kr (2018)

K: Andersson, Mirja Maria

S: Lindgren, Nils Bernhard

.

Svinöhed 109

Svinö 28:11

Såld: 2021-06-01

Pris: 1 150 000 kr

Taxv: 574 000 kr (2018)

K: Gustafsson, Daniel Andreas

S: Alverås, Erik Joakim och Alverås, Elin Charlotta Julia

.

Lerbovägen 18

Ingvallsbenning 10:19

Såld: 2021-06-01

Pris: 1 785 000 kr

Taxv: 268 000 kr (2018)

K: Sandberg, Lisa Sofia Kristina och Brajerski, Thomas

S: Fahlstedt, Bengt Andreas och Fahlstedt, Emma Inga Viktoria

.

Bergbacken 320

Hamre 56:3

Såld: 2021-05-31

Pris: 2 100 000 kr

Taxv: 858 000 kr (2018)

K: Cederlund, Synöve Leona Corrie

S: Rosenblom, Hampus Oskar

.

Bergbacken 321

Hamre 56:2

Såld: 2021-05-26

Pris: 400 000 kr

Taxv: 319 000 kr (2018)

K: Larsson, Marita Elisabet

S: Larsson, Karin Margareta

.

Amungsvägen 4

Långshyttan 7:52

Såld: 2021-04-26

Pris: 750 000 kr

Taxv: 220 000 kr (2018)

K: Alm, Britt Elisabeth och Forden, Teresa Margareta Anita

S: Boje Gustav Holms dödsbo och Maud Kristina Holms dödsbo

.

Bosjö 6

Bosjö 1:3

Tomtmark

Hedemora Bosjö 1:4

Såld: 2020-02-13

Pris: 0 kr

Taxv: 416 000 kr (2020), 728 000 kr (2018)

K: Åke Vestlunds dödsbo

S: Vestlund, Nils Åke

.

Leksand

Plintsberg Övre Kvarngattu 3

Plintsberg 32:11

Såld: 2021-06-04

Pris: 3 800 000 kr

Taxv: 1 488 000 kr (2018)

K: Pellas, Knekt Åsa Karin och Pellas, Johan

S: Bäckvall, Erik Martin

.

Stor-Flaten 52

Laknäs 1:32

Såld: 2021-01-25

Pris: 0 kr

Taxv: 191 000 kr (2018)

K: Hjort Poulsen, Karolina Cecilia

S: Israelsson, Nils Åke

.

Byängsgattu 14

Tällberg 19:42

Såld: 2021-05-18

Pris: 0 kr

Taxv: 2 719 000 kr (2018)

K: Bond, Karin Birgitta

S: Bond, Ulf Krister och Bond, Karin Birgitta

.

Gnetbovägen 8

Nedre Heden 9:65

Såld: 2021-06-01

Pris: 2 573 000 kr

Taxv: 1 047 000 kr (2018)

K: Kaeohanam, Rian

S: Lundgren, Inger Margita

.

Rollvägen 19

Björken 200:80

Såld: 2021-05-28

Pris: 1 425 000 kr

Taxv: 803 000 kr (2018)

K: Abrahamsson Bartelt, Hans Samuel Paul och Bartelt, Frida

S: Rafn-Larsen, Preben

.

Laknäs Klaragattu 3

Leksand Laknäs 24:13

Såld: 2021-06-01

Pris: 4 420 000 kr

Taxv: 1 738 000 kr (2018)

K: Erkmen, Marie Irene Margareta och Brandt, Nils Magnus

S: Daniels, Birgit Margareta och Bo Erik Daniels dödsbo

.

Hjortnäs Nissasgattu 1

Hjortnäs 37:6

Såld: 2021-06-07

Pris: 4 300 000 kr

Taxv: 1 377 000 kr (2018)

K: Hedvall, Anna Maria och Karlsson, Karl Sebastian

S: Hedstad, Per Gustaf Stensson och Hedstad, Mait Birgitta

.

Ludvika

Turistgårdsvägen 9C

Rämsbyn 1:96

Såld: 2021-05-12

Pris: 810 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Janik, Jacek och Janik, Agnieszka och Paruzel, Bartosz och Wolanczyk, Joanna Katarzyna

S: Rämsbyn Fastigheter AB

.

Sångvägen 2

Mazurkan 5

Såld: 2021-06-01

Pris: 2 200 000 kr

Taxv: 1 013 000 kr (2018)

K: Söderman, Linus Roland

S: Asplund, Helena Catarina och Asplund, Bengt Staffan

.

Tomtmark

Lorentsberga 10:5

Såld: 2020-10-27

Pris: 0 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Haraldsson, Anders Eric

S: Haraldsson, Inga Marianne och Haraldsson, Erik Ola

.

Halvar-Olsvägen 21

Persbo 3:22

Såld: 2021-05-26

Pris: 1 215 000 kr

Taxv: 438 000 kr (2018)

K: Herberger, Patrik

S: Lernebo, Lars Olof

.

Gudmundbergsvägen 34

Gudmundberget 2:22

Såld: 2021-05-16

Pris: 0 kr

Taxv: 211 000 kr (2018)

K: Carlström, Carl Jonas

S: Wiklund, Britt-Marie Viktoria och Wiklund, Sten Johan Mikael

.

Gamla Nåsvägen 23

Fredriksberg 4:22

Såld: 2021-06-01

Pris: 435 000 kr

Taxv: 193 000 kr (2018)

K: Sundén, Erik Håkan Artur

S: Låås, Carin Anna Maj och Låås, Knut Artur Oliver

.

Kullen Kullfallsvägen 6

Kullen 10:3

Såld: 2021-05-21

Pris: 240 000 kr

Taxv: 42 000 kr (2018)

K: Holgersson, My Felicia

S: Jansson, Magnus Valdemar

.

Kumminstigen 20

Lövsångaren 2

Såld: 2021-05-28

Pris: 1 795 000 kr

Taxv: 1 431 000 kr (2018)

K: Vevle, John Michael och Hellqvist Vevle, Emily Agnes

S: Barkensjö, Pär Olov och Barkensjö, Ann-Sofie Agneta

.

Storvallsvägen 1

Hällsjön 4:12

Såld: 2021-03-11

Pris: 0 kr

Taxv: 274 000 kr (2018)

K: Lundberg, Erica Carolina Madeleine

S: Andersson, Kurt Bertil Bertilsson

.

Jan Hans Väg 12

Rävvåla 2:119

Såld: 2021-03-13

Pris: 0 kr

Taxv: 454 000 kr (2018)

K: Sand, Emma Anna-Greta

S: Sand, Sven Rune

.

Knipes Väg 10A

Kniphällen 22

Såld: 2021-05-15

Pris: 120 000 kr

Taxv: 250 000 kr (2018)

K: Bostadsrättsföreningen Karlberg i Ludvika

S: Sakofall Projekt 2 AB

.

Rönnäsudden 8

Ludvika Saxhyttan 4:319

Såld: 2021-06-02

Pris: 0 kr

Taxv: 484 000 kr (2018)

K: Björck, Maj Susanne Ingela

S: Persson, Algot Elis

.

Malung-Sälen

Snövägen 113

Transtrands Kronopark 1:90

Såld: 2021-05-28

Pris: 2 700 000 kr

Taxv: 1 352 000 kr (2018)

K: Skottheim, Maria Martina och Persson, Torgny

S: Familiehytta AS

.

Tomtmark

Gärdås 29:3

Såld: 2021-05-30

Pris: 230 000 kr

Taxv: 157 000 kr (2020)

K: Johansson, Jöns Per Lars Göran

S: Eriksson, Gagns Maj Gunvor och Eriksson, Fall Erik Ragnar

.

Höljbrokölen 9

Storagen 4:21

Såld: 2018-09-10

Pris: 40 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Antonsson, Sven Rune och Antonsson, Barbro Anita

.

Kälkvägen 11

Mornäs 16:105

Såld: 2021-05-25

Pris: 0 kr

Taxv: 2 954 000 kr (2018)

K: Augustsson, Karl Nicklas Sievert och Augustsson, Helena Maria

S: Lincoln, Per Olof och Lincoln, Anna Britta Dagny

.

Tomtmark

Heden 7:9

Såld: 2021-04-26

Pris: 1 100 000 kr

Taxv: 551 000 kr (2020)

K: Tång, Sebastian

S: Erik Martin Robertssons dödsbo

.

Läjpavägen 3

Mornäs 16:112

Såld: 2021-05-10

Pris: 4 150 000 kr

Taxv: 1 713 000 kr (2018)

K: Eriksson, Stina Gunilla

S: Lagerstedt, Lars Christer

.

Stenheden 20

Digernäs 2:16

Såld: 2021-06-01

Pris: 4 200 000 kr

Taxv: 794 000 kr (2018)

K: Vollmer, Christina och Lundgren, Conny Vitalis

S: Ahlbin, Margareta Anna Marie-Louise

.

Ersbo Stinas Väg 8

Gräsheden 1:46

Såld: 2021-03-31

Pris: 2 975 000 kr

Taxv: 975 000 kr (2018)

K: Lindroth, Lennart Jerry Christoffer och Åhlander, Anna Maria

S: Nilsen, Arild

.

Norra Brändan 169

Norra Brändan 7:20

Såld: 2021-04-08

Pris: 327 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Sliwon, Linda-Marie Susanne Birgitta

S: Nilsson, Ingrid Stina Margareta

.

Hässjön 60

Östra Ärnäs 5:7

Såld: 2021-05-04

Pris: 0 kr

Taxv: 76 000 kr (2018)

K: Jonsson, Bis Renate Sofie

S: Jonsson, Sten Ruben

.

Stor-Resjön 10

Åsen 8:1

Såld: 2018-07-18

Pris: 25 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Thors, Jan Anders

.

Bladstigen 14

Gusjön 21:15

Såld: 2021-02-26

Pris: 5 170 000 kr

Taxv: 1 804 000 kr (2018)

K: Frid, Ingrid Jenny Maria och Frid, Bror Gunnar

S: Skui Lohk, Nina och Lohk, Peter

.

Granfjällsporten 33

Malung-Sälen Transtrands Kronopark 1:350

Såld: 2021-05-12

Pris: 8 125 000 kr

Taxv: 4 387 000 kr (2020)

K: Kustfast Stöten AB

S: Sjöström, Hans Jonas

.

Tomtmark

Västra Sälen 5:66

Såld: 2021-05-11

Pris: 1 425 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Kasernhöjden Utveckling 9 AB

S: Märkner, Rickard Sigvard Erik och Denev, Alexander Per-Lennart

.

Törnäset 4

Grimsåker 16:32

Såld: 2021-06-01

Pris: 550 000 kr

Taxv: 37 000 kr (2018)

K: Westerman, Martina Elisabeth Theodora och Grejdanus, Ijmte Klaas

S: Törnäset Fastighets AB

.

Tomtmark

Västra Sälen 5:68

Såld: 2021-05-11

Pris: 1 425 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Kasernhöjden Utveckling 9 AB

S: Denev, Alexander Per-Lennart och Märkner, Rickard Sigvard Erik

.

Dalenvägen 181

Buvallheden 1:33

Såld: 2021-03-06

Pris: 250 000 kr

Taxv: 291 000 kr (2018)

K: Best, Lars Christer och Best, Oliver och Best, Jan Mikael och Best, Lars Christoffer och Best, Adam Jan Rickard

S: Monsvik, Ruth

.

Mora

Milstensvägen 24

Gävunda 14:28

Såld: 2021-06-02

Pris: 350 000 kr

Taxv: 287 000 kr (2018)

K: Johansson, Eva-Marie Elisabet

S: Höglund, Bert Georg och Höglund, Eva-Lena Elisabet

.

Mellan-Selbäck 624

Morkarlby 369:1

Såld: 2021-05-18

Pris: 40 000 kr

Taxv: 151 000 kr (2018)

K: Erikes, Björn Folke

S: Holmgren, Jan Joel

.

Hinsgatan 12

Bonäs 80:4

Såld: 2021-05-28

Pris: 2 150 000 kr

Taxv: 631 000 kr (2018)

K: Melin, Sven Markus

S: Karlsson, Anna-Britta

.

Skolgränd 5

Mora Garsås 189:3

Såld: 2021-06-01

Pris: 0 kr

Taxv: 411 000 kr (2018)

K: Kruse, Hållams Eivor Linnéa och Henriksson, Hållams Jan Erik och Bogg, Sven Ingemar

S: Henriksson, Hållams Lennart Ingvar

.

Äbbsäl 8A

Utmeland 464:1

Såld: 2021-06-07

Pris: 460 000 kr

Taxv: 165 000 kr (2018)

K: Kadfalk, Robin

S: Gustafsson, Jeanette och Strindlund, Yvonne

.

Norvägen 24

Öna 395:26

Såld: 2021-06-14

Pris: 0 kr

Taxv: 938 000 kr (2018)

K: Bodin, Jugås Christian

S: Andersson, Jugås Sven-Erik

.

Tomtmark

Gävunda 26:31

Såld: 2021-05-15

Pris: 125 000 kr

Taxv: 491 000 kr (2020)

K: Engberg, Britt Linnéa och Engberg, Lars Erik Arne

S: Karlsson, Hans Yngve

.

Tomtmark

Gesunda 173:1

Såld: 2021-06-10

Pris: 730 000 kr

Taxv: 267 000 kr (2020)

K: Gustafsson, Björn Stefan

S: Dahl, Sten Erik och Dahl, Anna Kristina

.

Tomtmark

Vika 301:1

Såld: 2021-06-09

Pris: 760 000 kr

Taxv: 622 000 kr (2020)

K: Dellcrantz, Lisbeth Margareta och Dellcrantz, Tore Paul Torsten

S: Eriksson, Kjell Sture

.

Rädbjörka 18

Rädbjörka 34:1

Såld: 2021-05-25

Pris: 0 kr

Taxv: 35 000 kr (2018)

K: Köpman, Erik Anders

S: Köpman, Anitha Margareta

.

Orsa

Lönnstigen 3

Hansjö 135:259

Såld: 2021-06-03

Pris: 1 300 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Eriksson, Håkan Artur Ingemar och Eriksson, Dan Richard och Eriksson, Linda Violet Margret och Qian, Xuli

S: Grönklittsgruppen AB (publ)

.

Skräddarvägen 2

Vångsgärde 11:15

Såld: 2021-06-01

Pris: 700 000 kr

Taxv: 111 000 kr (2018)

K: Uhlin, Bo Alf Gottfrid och Uhlin, Britt Erica

S: Nyström, Rut Maj-Lis

.

Brändvägen 13

Åberga 3:11

Såld: 2021-05-25

Pris: 90 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Söderblom, Felix Emil Jonatan

S: Diffner, Björn Mårten och Diffner, Pär Erik

.

Millbyvägen 42

Orsa Stackmora 18:12

Såld: 2021-04-07

Pris: 0 kr

Taxv: 627 000 kr (2018)

K: Timander, Erik Martin

S: Timander, Lars Gösta

.

Rättvik

Born Bingsjövägen 119

Born 12:4

Såld: 2021-06-04

Pris: 855 000 kr

Taxv: 414 000 kr (2018)

K: Karlberg, John Max

S: Karlberg, Britt Monica

.

Lissåkersvägen 22

Lerdal 37:26

Tomtmark

Rättvik Lerdal 37:37

Såld: 2021-03-21

Pris: 0 kr

Taxv: 24 000 kr (2020), 530 000 kr (2018)

K: Wallenkampf, Karl Christian

S: Wallenkampf, Victor Arnold

.

Tomtmark

Nittsjö 25:1

Tomtmark

Rättvik Nittsjö 15:16

Tomtmark

Rättvik Nittsjö 11:1

Tomtmark

Rättvik Nittsjö 32:11

Såld: 2021-03-26

Pris: 250 000 kr

Taxv: 397 000 kr (2020), 397 000 kr (2020), 397 000 kr (2020), 371 000 kr (2020)

K: Kjäll, Storgärds Åke Julius

S: Hanses, Jan Erik och Schramm, Claus Wolfgang

.

Näset Backåkersvägen 15

Näset 270:1

Såld: 2021-05-01

Pris: 0 kr

Taxv: 240 000 kr (2018)

K: Lindahl, Li Ulrika

S: Larsson, Bo Gösta

.

Backa Norrgårdsvägen 33

Backa 12:44

Såld: 2021-05-27

Pris: 955 000 kr

Taxv: 376 000 kr (2018)

K: Pettersson, Bock Anna Maria och Pettersson, Bock Anders Esbjörn

S: Modin, Pia Anne-Louise och Norman, Bo Erik

.

Kusbacken 13

Altsarbyn 8:3

Såld: 2021-03-31

Pris: 0 kr

Taxv: 1 218 000 kr (2018)

K: Sjölin, Lennart Folke

S: Sjölin, Kerstin Elisabet

.

Hjort Anders Väg 11

Rättvik Ekorren 6

Såld: 2021-02-12

Pris: 0 kr

Taxv: 1 407 000 kr (2018)

K: Larson, Raili Maria Eva Jessica

S: Jendinger, Mikael Christer

.

Smedjebacken

Abborrtjärnsvägen 11

Åsmansbo 1:11

Såld: 2021-06-01

Pris: 1 050 000 kr

Taxv: 466 000 kr (2018)

K: Nyström, Jonas Karl och Danielsson, Elin Terese

S: Lif, Inger Elisabet och Lif, Nils Roger

.

Gråkärrsvägen 1

Vad 39:1

Såld: 2021-04-16

Pris: 0 kr

Taxv: 546 000 kr (2018)

K: Åhlström, Lars Johan

S: Åhlström, Angelica Elisabeth och Åhlström, Lars Johan

.

Ålsjöbäcksvägen 34

Smedjebacken Jobsbo 9:19

Såld: 2021-06-01

Pris: 430 000 kr

Taxv: 213 000 kr (2018)

K: Mellesmo, Liselotte och Mellesmo, Adam Kenneth

S: Kohlsgården, Pär Leif Urban och Kohlsgården, Hanna Sofia Nirosha

.

Viksbergsvägen 10

Vik 9:1

Såld: 2021-06-04

Pris: 5 000 000 kr

Taxv: 3 083 000 kr (2020)

K: Westerberg, Hans Evald Stig och Kruse, Yvonne Elisabet

S: Stålberg, Anna Angelique och Ofstad, Jan Christian

.

Burkens Väg 5

Östermoren 3:3

Såld: 2021-05-31

Pris: 600 000 kr

Taxv: 360 000 kr (2018)

K: Holmer, Ann-Cathrine Inga

S: Rubensson, Saga Maria

.

Getbo Brunn 1

Getbo 1:2

Såld: 2021-06-08

Pris: 3 400 000 kr

Taxv: 715 000 kr (2018)

K: Bäckvall, Erik Martin och Saksvik, Ingrid Westvig

S: Jansson, Erika Maria Josefin

.

Säter

Lerviken 63

Lerviken 9:2

Såld: 2021-04-29

Pris: 1 950 000 kr

Taxv: 646 000 kr (2018)

K: Hed, Siv Marita Susanne

S: Johansson, Lars Anders

.

Konvaljvägen 4

Enbacka 19:37

Såld: 2020-01-17

Pris: 0 kr

Taxv: 1 670 000 kr (2018)

K: Sören Larssons dödsbo

S: Larsson, Hans Sören

.

Forsbo 19

Säter Bispbergshyttan 15:8

Såld: 2021-02-26

Pris: 0 kr

Taxv: 970 000 kr (2018)

K: Anita Amelie M Stendotter Karlssons dödsbo

S: Karlsson, Anita Amelie M Stensdtr

.

Läkarvägen 9

Skönvik 1:8

Såld: 2021-05-10

Pris: 1 450 000 kr

Taxv: 744 000 kr (2018)

K: Schmid, Sandra Marita och Schmid, Florian Axel

S: Kurt Lennart Eklunds dödsbo

.

Dammsjövägen 76

Backa 63:12

Såld: 2021-06-04

Pris: 750 000 kr

Taxv: 244 000 kr (2018)

K: Granberg, Set Ove Niklas

S: Brattenberger, Ulf Thomas och Brattenberger, Maria Ingrid Marie

.

Skenshyttan 112

Skenshyttan 11:9

Såld: 2021-06

Pris: 0 kr

Taxv: 304 000 kr (2018)

K: Edwards, Andréa

S: Edwards, Inga

.

Hampvägen 8

Gustafs-Källberget 3:27

Såld: 2021-06-01

Pris: 1 950 000 kr

Taxv: 1 151 000 kr (2018)

K: Peters, Jack Robin Nikki och Peters, Linnéa Maria

S: Gustafsson, Cecilia Christina Elisabet och Halwar, Robin Dan

.

Millionvägen 8

Nedre Tosarby 8:2

Såld: 2021-06-07

Pris: 2 160 000 kr

Taxv: 572 000 kr (2018)

K: Eriksson, Malin Anna Magdalena och Eriksson, Lars-Åke

S: Eriksson, Stig Johnny

.

Vansbro

Sågen 20

Öratjärn 1:5

Såld: 2021-06-02

Pris: 400 000 kr

Taxv: 234 000 kr (2018)

K: Thurm, Fred och Thurm, Ursula

S: Van Ettinger, Dick

.

Tullgatan 25

Söderåsen 11

Såld: 2021-05-28

Pris: 405 000 kr

Taxv: 295 000 kr (2018)

K: Heens, Victor Olof

S: Inga-Stina Franssons dödsbo

.

Tomtmark

Rågsveden 27:6

Såld: 2021-05-12

Pris: 0 kr

Taxv: 1 259 000 kr (2020)

K: Rågenklint, Jennie Sofia Jessica

S: Rågenklint, Sturk Britt Margareta Ingegerd

.

Malmsta 4

Kvarnnäset 5:19

Tomtmark

Vansbro Kvarnnäset 5:18

Såld: 2021-05-20

Pris: 0 kr

Taxv: 86 000 kr (2018)

K: Mariåsen, Moa Anna Linnéa

S: Sörli, Gry Anna-Lisa

.

Nordanåker 236

Nordanåker 23:8

Såld: 2021-05-28

Pris: 900 000 kr

Taxv: 241 000 kr (2018)

K: Under, Tommy Rafael och Under, Anna Helena

S: Jansson, Siv Evy Regina

.

Tomtmark

Vansbro Hjulbäck 53:1

Såld: 2021-01-27

Pris: 0 kr

Taxv: 123 000 kr (2020)

K: Lindgren, Ann-Marie Kristina

S: Lindgren, Eric Gustaf Adolf

.

Skålö 100

Skålö 16:7

Såld: 2021-06-14

Pris: 210 000 kr

Taxv: 320 000 kr (2018)

K: Nordin, Emil Bertil

S: Nordin, Hanna Cecilia och Nordin, Johan Bertil

.

Tomtmark

Äppelbo-Storbyn 12:2

Såld: 2021-05-28

Pris: 475 000 kr

Taxv: 19 000 kr (2018)

K: Widén, Anna Maria Gunilla

S: Andersson, Sara Anneli

.

Tomtmark

Myrbacka 2:56

Såld: 2021-05-27

Pris: 140 000 kr

Taxv: 29 000 kr (2018)

K: Granath, Stefan och Nordin, Kajsa Greta

S: Johansson, Munters Anna Helena Kristina

.

Tomtmark

Hjulbäck 53:2

Såld: 2021-01-27

Pris: 0 kr

Taxv: 14 000 kr (2018)

K: Lindgren, Ann-Marie Kristina

S: Lindgren, Eric Gustaf Adolf

.

Älvdalen

Forsenbergs Väg 7

Gördalen 11:39

Såld: 2021-04-19

Pris: 255 000 kr

Taxv: 97 000 kr (2018)

K: Arkeberg, Tomas Joel och Arkeberg, Ulf Leander

S: Steen-Andersen, Finn

.

Valdalspersväg 14

Floåsen 9:43

Såld: 2021-05-26

Pris: 0 kr

Taxv: 967 000 kr (2018)

K: Ros, Monica Christina

S: Ros, Siv Valborg

.

Korsnäsgränd 14

Särnabyn 38:17

Såld: 2021-06-01

Pris: 1 250 000 kr

Taxv: 334 000 kr (2018)

K: Herrmann, Anna Regina Victoria

S: Engen, Sverre

.

Tomtmark

Näset 8:1

Såld:

Pris: 100 000 kr

Taxv: 696 000 kr (2020)

K: Frost, Lars Patrik

S: Dahlgren, Mona Kristina

.

Klutsjön 69

Fjätdalen 1:10

Såld: 2021-05-03

Pris: 900 000 kr

Taxv: 190 000 kr (2018)

K: Larsson, Jan Thomas

S: Kristoffersson, Anna Jenny Viktoria och Bengtsson, Maria Karolina

.

Tomtmark

Idre 32:49

Såld: 2021-05-31

Pris: 420 000 kr

Taxv: 51 000 kr (2018)

K: Vargas Castro, Ofir

S: Vka Investment AB

.

Fenixvägen 22

Idre 84:64

Såld: 2021-05-14

Pris: 1 800 000 kr

Taxv: 269 000 kr (2018)

K: Jonsson, Lars Ove och Emilsson, Christina Maria och Jonsson, Ola Petter

S: Gillberg, Karl Gunnar

.

Fenixvägen 18

Idre 84:62

Såld: 2021-05-27

Pris: 1 800 000 kr

Taxv: 266 000 kr (2018)

K: Ungewitter, Emma Karin och Ungewitter, Johan Ludvig

S: Gillberg, Karl Gunnar

.

Virgovägen 6

Idre 84:86

Såld: 2021-06-01

Pris: 1 400 000 kr

Taxv: 272 000 kr (2018)

K: Slättegård, Tord Joakim och Slättegård, Viktoria Åsa Rebecca

S: Andersson, Jakob

.

Källstigen 8

Älvdalen Lillfjäten 5:137

Såld: 2021-06-08

Pris: 0 kr

Taxv: 708 000 kr (2018)

K: Thorell, Lars Anders Erik och Westberg, Lisa Christina Ingeborg och Salaneck, Anna Christina och Thorell, Per Anders Thure

S: Thorell Jönsson, Annika Vilhelmina

.

Porfyrvägen 15

Älvdalens Kyrkby 3:23

Såld: 2021-06-04

Pris: 0 kr

Taxv: 558 000 kr (2018)

K: Nord, Pär Tomas

S: Gustafsson, Thor Anna Frida Cecilia och Nord, Pär Tomas

.

Grötholen 308

Idre 4:12

Såld: 2021-05-03

Pris: 0 kr

Taxv: 526 000 kr (2018)

K: Van Dijk-Schuller, Ria Wijnanda

S: Van Dijk, Wilhelmus Arnoldus