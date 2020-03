Lista: Så klarar krogarna i Borlänge krisen – omsättningen rasar – personal varslas

Kroggästerna blir allt färre och omsättningen minskar.

Flera företag i Borlänge centrum varslar personal.

O'Learys har tappat 90 procent av omsättningen och halva personalstyrkan varslas.

– Vi för diskussioner med fastighetsägaren om hyran, säger Marcus Hörnell, operativ chef.

Harrys har tappat 80 procent av intäkterna – även här varslas personal.

– Vi måste ta oss igenom det här stålbadet – varje krona in betyder väldigt mycket, säger restaurangchef Henrik Olsson..

Tidningen har varit i kontakt med flertalet av krogarna och kaféerna i Borlänge centrum.

Det är ingen rolig läsning.

Men det finns ljusglimtar.

Så här ser det ut:

Almas cafè. Delägare Anders Vaker: Vi får tacka gud, om det finns någon, att vi klarade av semmelperioden innan detta började – det bygger vi vår buffert på. Nu har vi säkert gått ner trettio procent jämfört med det normala, men än går vi inte med förlust. Får vi in 5 000 kronor i dag så går vi plus minus noll den här veckan. Personalen är orolig – vi får ta det dag för dag och vecka för vecka .

Basta Urban Italian. Henrik Rydberg, serveringsansvarig, säger att det är betydligt färre gäster under den här veckan. Men take away håller ställningarna, ”Det blir något av en livlina".

Blackstone Steakhouse. Maximilian Hallgren, kock, berättar att det märkts mer och mer de senaste två veckorna. Sex personer ur extrapersonalen är varslade och de som är kvar har fått gå ner i arbetstid. Bokningarna har minskat mellan 50 och 75 procent.

Borlänge House of Blues. Delägare André Lindmo säger att det inte är något folk ute. Det är folktomt. Han gissar att omsättningen under veckan minskat med 90 procent. Hur helgen blir vet han inte, men det är fortsatt verksamhet. Den som lägger sig ned och väntar förlorar.

Broken Dreams. Frippe Bergsten, restaurangchef, berättar att samtliga i personalen, nio personer, är korttidspermitterade. Man stänger helt på vardagarna och har bara öppet på fredagar och lördagar. Det blev öken direkt, säger han.

Café Aroma: Hannes Tarach säger att verksamheten är relativt liten och man klarar sig. Men det beror på hur länge det fortsätter så här. Kaféet är nyöppnat.

Coco Thai. Delägare Keung Pang konstaterar att omsättningen halverats under senaste tiden. Blir det värre är det kanske lika bra att stänga. Igår kväll var det inte en enda gäst som åt här. Det finns en avhämtningsmeny.

Dala Indiskt Kök. Det går dåligt, säger Kiblu Kazi. Omsättningen har minskat med 75 procent. Bufféserveringen har upphört. Gästerna får istället beställa den mat som önskas. Detta för att man ska slippa kasta stora mängder mat.

Restaurang Flying. Carola Parling, nöjeschef, säger att det blev ett jättestort hål. Vi har säkert tappat minst 80 procent. Tre provanställda är varslade och tretton personer korttidspermitterade, dessutom är extrapersonal hårt drabbad. ”Det är fruktansvärt sorgligt.”

Fresh Bar. Adil Adnan. Det går inte bra. När vi räknar kassan så har vi tappat kanske 70 procent. Jag vet inte vad man ska göra.

Golden Palace/Engelska Puben. Amy Tang säger att omsättningen har minskat med 70 procent. Puben hålls stängd måndag-tisdag. Buffén ersätts med bordsservering. Timanställd personal minskar. Som egenföretagare får man själv gå in och jobba ännu mer.

Harrys. Henrik Olsson, restaurangchef, ser en nedgång på 80 procent som har försvunnit på bara en vecka – det har varit en markant minskning av skidgäster. Det ligger varsel inne nu som gäller sex personer ur personalen. De som blir hårdast drabbade är de extraanställda som mer eller mindre får gå ifrån sina jobb. Vi måste ta oss igenom det här stålbadet – varje krona in betyder väldigt mycket.

Hermans Bistro. Har känt av färre gäster och dragit ned på extra personal. Det är familjen som jobbar nu. Madeleine Johnson säger att det kommer många stammisar som vill stötta verksamheten. Hon ser fram emot att uteserveringen kan öppna och tror att det kan bidra positivt. Take away ökar. Man vill stötta oss och handlar här.

Jin Thai. Restaurangen har stängt. Ett anslag vid entrén meddelar detta. ”För att minska risken för stillasittande folksamlingar och för att kompensera för att en del av våra volontärer behöver stanna hemma så stänger vi restaurangen en tid framöver".”

Lilla Parken. Vi har gjort en fantastisk lunchvecka. Jag är nästan gråtfärdig över hur stamgäster och Borlängebor ställt upp, säger Andreas Lundmark. Sedan har det varit extremt annorlunda med 80 procent matlådor. Normalt är det 80 procent sittande gäster. Jag är beredd att ställa om till bara lådor om det behövs. Jag är orolig för nästa vecka. Omsättningen är lägre då vi inte haft kvällsöppet. Timanställda blir lidande. Tyvärr har jag varit tvungen att säga upp de få fast anställda. Det är för att säkerställa vad som händer. Jag hoppas att vi kan ta tillbaka det ganska fort.

Lion Bar. Det är en jättesvår situation och man kan inte göra något åt den. Omsättningen har rasat med 80-90 procent på vardagar och med 60-70 procent på helger, säger Abdulla Kazikci.

Luna Pizzeria. Ägaren Ahmed Aksal, säger att man självklart har märkt av en minskning, framförallt på kvällarna. I vanliga fall äter folk innan de går på bio och så. Han tror att försäljningen minskat med mellan 20 till 40 procent. Fortsätter detta någon månad så klarar vi det, men blir det frågan om längre tid så vet jag inte.

O'Learys. Halva personalstyrkan har varslats. 8-10 personer berörs. Omsättningen har rasat – ett tapp på närmare 90 procent. Marcus Hörnell säger att diskussioner förs med fastighetsägaren om hyran. Men vi har inget beslut än. O'´´Learys försöker samtidigt öka försäljningen genom rabatterade priser på avhämtning. Det har inte riktigt bitit än. Men det kanske börjar rulla i nästa vecka. Alla som är friska bör fortsätta att äta på restaurang.

Pinchos. Kommer att behålla all fast personal. Har dragit ned på extra personal. Pontus Ryding säger att omsättningen i stort sett halverats. Under helgen ska möjligheten att införa take away undersökas. Om det blir så lanseras det under kommande vecka.

Pitcher's. Gastropuben har aldrig tidigare haft så få matgäster. För att försöka hålla omsättningen uppe satsas mer på take away-mat, avhämtning

Rhodos. Amer Reido äger Rhodos på Stationsgatan: Corona har förstört allt för oss! Nyss bokade 20 personer av – folk är rädda, jag är rädd. Det har minskat med 75 procent och det kommer bli mycket problem om det fortsätter. Jag sitter mest och dricker kaffe nu.

Sushi Lovers. Stefan Nätz säger att dagskassan minskat med cirka 60 procent. Vi har ett till ben att stå på – leveranser till dagligvaruhandeln. Den minskningen är inte lika drastisk. Min bedömning är att vi klarar oss i två månader. Vi har haft möte med personalen och pratat om varsel. Det kanske är det lindrigaste för båda parter, för det är ju bara tillfälligt. Jag hoppas att alla hyresvärdar gör sitt i denna svåra period och jag hoppas på halverad hyra. Jag har inte hört något än om den saken.

Taza Grillen. Ägaren Josef Abdo, säger att det verkligen inte är bra. Det är lunchtid nu, men helt tomt i restaurangen. Tappet är uppskattningsvis 70-75 procent av de normala intäkterna. Framtiden ser väldigt osäker ut – jag hoppas på det bästa, men fruktar det värsta. Jag har två anställda nu, men jag funderar på att ta över allt själv – då blir jag ensam i restaurangen.

Äteriet. Erika Svensson äger Äteriet. Det finns en stor oro – vi har nog tappat 80 procent. Det som är positivt är att take-away har ökat mycket, men samtidigt har kvällsbokningarna minskat – det är där man tjänar pengarna. Vi har dragit ner på de anställdas arbetstid, men vi ska klara det här. Vi har många som stöttar oss – annars hade vi nog gått under.