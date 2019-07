LISTA: Odödliga legendarer och nutida stjärnor – här är bandyns 20 största herrspelare i modern tid

► LISTA – HISTORIENS STÖRSTA DAMSPELARE

20. Michael Carlsson

Klubbar: Västerås SK, HK Vodnik, Köpings IS.

Kommentar: Körde ändå in i slutet på med den säregna och icke tidstypiska sockerbitshjälmen. Stor profil i VSK där han gjorde runt 600 mål och sedermera har blivit en mycket framgångsrik guldtränare. Ingen kunde plocka ner lyft som Micke Carlsson och få var så säkra i friläget. Numera även svensk förbundskapten – och sammantaget en stor man i svensk bandy.

19. David Karlsson

Klubbar: Eskilstuna BS, Vetlanda BK, Hammarby IF, HK Zorkij, Villa Lidköping BK.

Kommentar: Inte någon raket på skridskorna och uppmärksammat ratad i landslaget. Men hur man än vänder och vrider på det så är fakta så här: David Karlsson är det här landets bästa målskytt genom tiderna efter en karriär som präglats av ett omätligt målsinne. Att avsluta med att ta Villa till ett historiskt SM-guld är värdigt en anfallsikon som kunde näta på vad som helst – och hur som helst.

18. Daniel Mossberg

Klubbar: Sandvikens AIK, HK Zorkij, Kazan, Dynamo Moskva, Bollnäs GIF.

Kommentar: Har en säregen vaggande åkstil och är en underhållare av rang. Besitter ett brett register som bandyspelare och närmast gigantiskt spelsinne. "Mossan" överraskning på listan? Nej, det tycker inte vi. Se bara på vad Årets man 2017 gjort under alla år på världsnivå. Nu i Bollnäs för att avrunda (?) en mäktig karriär. God för 40 poäng i vinter?

17. Joe Lönngren

Klubbar: Edsbyns IF.

Kommentar: Känslan är, så här i efterhand, att Joe Lönngren gick under radarn under karriären och kanske inte fått det stora erkännande han förtjänat. Förutom i Edsbyn då, där han spelade hela karriären. En stor försvarare per definition och framförallt stenhård, på gränsen till brutal. Landslagsspelare i tio år från början på 1980-talet till början på 1990-talet.

16. Daniel Berlin

Klubbar: Sandvikens AIK, Dynamo Moskva, Bollnäs GIF.

Kommentar: Bandyns svar på Peter "Foppa" Forsberg. Tjurskallig och poänglevererande tvåvägsmittfältare som aldrig har vikt en enda tum. Också en av bandysportens stora proffs i avseendet inställningen till sin idrott. I både klubb och blågult gör Berlin sitt lag och sina medspelare bättre och en redan stor karriär kommer högst sannolikt att växa till sig ytterligare.

15. Göran Rosendahl

Klubbar: Västerås SK, Hammarby IF, SKA Neftyanik, HK Zorkij, IK Sirius.

Kommentar: Fem SM-guld med VSK, fyra VM-guld och över hundra landskamper gör den här legendariske ytterhalven meriterad som få. Ostoppbar i sina bästa stunder och personifierade begreppet urkraft. Efter karriären hade Göran Rosendahl tränaruppdrag i Sirius och Hammarby, men var inte lika lyckosam där. Sedan flera år tillbaka bandyexpert i Radiosporten.

14. Andreas Westh

Klubbar: Bollnäs GIF, Sandvikens AIK.

Kommentar: Bara Andreas Bergwall har gjort fler landskamper än Westh som har styrt Bollnäs och landslagets defensiv i ett par decennier. Ledare, pådrivare och mästare på att plocka ner lyror. Fem VM-guld väger förstås tungt, men hade det inte vilat en SM-finalförbannelse över Westh så hade placeringen på listan varit högre. Fyra förluster (en med SAIK och tre med Bollnäs) vill han nog gärna tvätta bort med guld innan karriären är över.

13. Mikael Forsell

Klubbar: Lesjöfors IF, Villa Lidköping BK, IF Boltic.

Kommentar: I modern tid är Mikael Forsell den ende målvakten att ha blivit uttagen till bandyns Hall of fame. Spektakulär målvaktsidol med omtalat utkast som främst är känd för sin framgångsrika tid i Boltic och sina läckra "slängräddningar". SM- och VM-vinnare som blev Årets man 1995. Det är bara Forsell och Bergwall som de senaste 30 åren har lyckats ta hem det priset som målvakt.

12. Patrik Nilsson

Klubbar: Söderfors GoIF, Sandvikens AIK, Kazan, Hammarby IF, HK Zorkij, Bollnäs GIF, AIK.

Kommentar: Jätten på skridskor – han med målrekordet för en svensk elitseriesäsong. Bara genom att titta på Patrik Nilsson så ser man att han ska vara med på en lista över de största spelarna i modern tid. När karriären stod på sin topp var han en ostoppbar maskin med sitt stenhårda skott. Kommer sannolikt att fortsätta spruta in mål i vinter, nu i nya klubben AIK.

11. Hans Åström

Klubbar: Bollnäs GIF, Edsbyns IF, Sandvikens AIK.

Kommentar: "Hans Majestät" kallad och en gudom hemma i Bollnäs. Offensiv storstjärna med sin skridskoåkning och känsla för boll och klubba. Krönte en framgångsrik karriär med att gå hela vägen med Edsbyn efter att ha ratats av moderklubben. När han återvände till Sävstaås i Edsbytröja möttes han av Bollnäsfansens banderoll "Gud har kommit till Byn och han är Giffare". Som tränare förde han Bollnäs till SM-finaler 2010 och 2011. Var förbundskapten för Storbritannien i B-VM i fjol.

10. Marcus Bergwall

Klubbar: IF Boltic, Hammarby IF, Kazan, Dynamo Moskva, Vetlanda BK, IFK Kungälv, IFK Vänersborg, Mosseruds GF.

Kommentar: En av svensk bandys bästa försvarare genom tiderna. Var tvåa bakom brorsan Andreas i antalet landskamper för Sverige innan Andreas Westh klev förbi häromåret. Liberogigant med bra klipp i bössan som vann både SM och VM. Har tränat Vänersborg efter karriären, men rör sig inte längre i bandyns rampljus.

9. Stefan Erixon

Klubbar: Gamleby IF, IFK Motala, Kazan, Hammarby IF, Tjust Bandy.

Kommentar: Tvåvägsspelarnas tvåvägsspelare och kaptenernas kapten i Hammarby. I bandyns mer än hundraåriga historia har sporten sällan skådat en mer hårt arbetande mittfältsgeneral än ledarfiguren "X:et". Uppnådde kultstatus på Zinkensdamm och när Hammarby tog emot SAIK i en semifinal 2015 höll ett gäng fans upp den här banderollen:

Den säger i alla fall något om "X:ets" storhet. Vann två SM-guld och fem VM under elitkarriären, men spelade så sent som i fjol med Tjust i division 1.

8. Per Hellmyrs

Klubbar: Edsbyns IF, Kazan, Dynamo Moskva, Bollnäs GIF.

Kommentar: Få spelare kan vara så utstuderat överlägsna på en bandyplan som Per Hellmyrs. Har ensam varit värd entrébiljetten i 15 års tid och kommer vara det i flera säsonger till. En fulländad lirare med en sällsynt specialkompetens i det långa spelet. Kan pricka en gammal femkrona från 50 meter med en bandyboll. Fortfarande aktiv och meritlistan kan säkert växa, men fyra SM-guld med Edsbyn och fem VM-guld räcker gott för att komma högt på den här listan.

7. Hans Elis Johansson

Klubbar: Edsbyns IF, Västerås SK, Jenisej, Enebybergs IF.

Kommentar: Så merittung att ädelmetallen nästan släpar efter honom när han går. Första svensken att bli proffs i Ryssland och avslutade elitkarriären i Jenisej i slutet på 1990-talet. Världsmästare och svensk mästare – och stor grabb precis som storebror Ola (född 1957 och därför inte med på listan) och numera framlidne fadern Elis. Hasse Johansson gjorde över 500 mål bara i VSK-tröjan. Först kom Hasse, sen kom Jonas Claesson och efter honom David Karlsson och Patrik Nilsson. Huvudmålskyttarna i svensk bandy sammanfattat.

6. Ola Fredricson

Klubbar: Nässjö IF, IF Boltic, Västerås SK, Otterbäckens BK, Karlstad.

Kommentar: Årets man två gånger och fulla skåpet med SM- och VM-guld. Frispråkig offensiv mittfältsstjärna som var oslagbar i samma lag som Pelle Fosshaug när det begav sig. Att det fanns en oerhörd kapacitet var inget som undgick honom, så självutnämnt blev han Ola "VB" Fredricson med bandy-Sverige – och för eventuellt oinvigda stod det alltså för "världens bästa". Ett kontroversiellt bandygeni av helt egen art.

5. Stefan "Lillis" Jonsson

Klubbar: Ljusdals BK, Västerås SK, Hammarby IF.

Kommentar: Kunde spela i backlinjen, främst som libero, men även som halv och mittfältare. Skulle bandysporten haft NHL-priset "Lady Byng Trophy" så hade "Lillis" prenumererat på det i 15 år under karriären. En av bandysportens mest sympatiska gentlemän. Stor i sitt sätt att spela, stor i sitt sätt att vara.

4. Andreas Bergwall

Klubbar: Lesjöfors IF, IFK Kungälv, Västerås SK, Hammarby IF, Kazan, Tillberga, AIK.

Kommentar: Målvaktsgiganten nummer ett – inte bara i Sverige utan i världen. Småvresig och ibland rent lynnig matchvinnartyp, som genom sitt sätt att vara en jätte i kassen gäckat många målskyttar genom åren. Spelar fortfarande och är numera även tränare i AIK. Har en närmast osannolik meritlista och skulle som 45-åring inte göra bort sig vid en comeback i landslaget. Säger väl det mesta om den närmast mytiske Bergwall.

3. Magnus Muhrén

Klubbar: Skutskärs IF, Sandvikens AIK, HK Zorkij, Kazan, Dynamo Moskva, Villa Lidköping BK.

Kommentar: I det närmaste en bohemisk bolltrollare och kanske bandysportens största talang någonsin. Matchvinnare och hjälte – och drog sig inte under karriären för att, likt Pelle Fosshaug, dra sitt strå till stacken för bandyns marknadsföring. Var med från ledarhåll, faktiskt även som registrerad spelare, och började grundbygget till Villa Lidköpings första SM-guld. Efter sjukskrivning från tränarjobbet i SAIK är det just nu oklart när, eller om, "Murren" återvänder till sporten.

2. Jonas Claesson

Klubbar: Vetlanda BK, Hammarby IF.

Kommentar: Skröna från Idrottsparken i Ljusdal i samband med World cup: Jonas Claesson åker ut innan en match, lägger upp nio bollar nästan ute vid hörnflaggan – och bombar in åtta av dem i bortre krysset. Två farbröder på läktaren resonerar, varpå den ena säger: "Vilken jävla tur han har, den där Claesson".

Men det var nog inte tur utan snarare en närmast galen skicklighet. Jonas Claessons avslut var nästan från en drömvärld. Världsklassanfallare på sin tid som gjorde mål ur alla möjliga och omöjliga vinklar. Har bland annat varit svensk förbundskapten efter karriären, men har just nu inget officiellt uppdrag i bandysporten.

1. Pelle Fosshaug

Klubbar: Borlänge/Stora Tuna, Falu BS, IFK Vänersborg, Västerås SK, Sandvikens AIK, Tillberga.

Kommentar: Den störste. Av dem alla. Mittfältare med galet register; spelfördelare, passningsspelare, skytt, skridskoåkare, matchvinnare. Det Pelle Fosshaug inte gjorde på isen stod han för på sidan om – utöver att han är den bästa svenska spelaren genom historien så bidrog han till marknadsföringen av bandysporten som ingen annan varit i närheten av.

BUBBLARE

Spelare som hamnar precis utanför topp 20 på denna lista: Johan Esplund, Andreas Eskhult, Magnus "Kuben" Olsson, Erik Säfström, Kjell Kruse, Anders Svensson, Christoffer Edlund och Erik Pettersson.

BONUS

Andra stora och historiska bandyspelare födda tidigare än 1960, och inte med på den här listan: Ola Johansson, Bengt "Pinnen" Ramström, Bernt "Bempa" Ericsson, Stefan Karlsson, Göran Boström, Micke Arvidsson, Kenth Hultqvist, Torbjörn Ek och Göran "Dallas" Sedvall.

Fotnot: När IF Boltic är angett kan det vara både Boltic/Göta och IF Boltic. Samma med när det står Kazan, det kan vara både Raketa Kazan och Dynamo Kazan.