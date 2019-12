LISTA: Minns du året som gått? – Här är Dalarnas topp-11 artiklar som engagerade mest

Det har firats många segrar och roliga händelser under året som har gått – gratulationer och "gillningar" (eller likes) har strömmat in. Men även nyheter om våld, vård och brottslighet har engagerat och kommenterats. Här är listan på topp-11 artiklar som engagerade våra följare mest på DT:s sociala medier under 2019.

1. Ferry Svan nordisk mästare i Timbersports – ”Det känns lite overkligt”

Allt slit gav resultat - Ferry tog hem titeln Nordisk individuell mästare i Timbersport vid tävlingen i norska Dølemo i somras. Grattis!

Likes: 1960, Kommentarer: 102, Delningar: 13

2. Anna och Emil Jönsson Haag har blivit föräldrar: "Nu börjar livet"

Vilken lycka! Anna och Emil Jönsson Haag som meddelade i oktober att de hade blivit föräldrar! ""We are family...! Å vi kan inte vara mer HAPPY"", skriver Anna Jönsson Haag i ett Instagram-inlägg.

Likes: 1742, Kommentarer: 155, Delningar:19

3. Nya regionledningen vill öppna akuten i Ludvika – ”Behovet av att förstärka akutvården är stort”

Den nya politiska ledningen i Region Dalarna vill se en akutmottagning i Ludvika, berättade vi i februari. Det var en fråga som engagerade många.

Likes: 1450, Kommentarer: 361, Delningar: 59.

4. Kromad, lädertäckt och mullrande manifestation mot kvinnovåld i Borlänge: ”Ofta små personer som måste visa sin makt”

Motorcyklister samlades på Sveatorget i Borlänge i slutet av maj för att i kortege åka ner till Norrköping i en manifestation mot kvinnovåld – "Det är väl självklart att man ska stå upp mot våld och övergrepp mot kvinnor."

Likes: 1602, Kommentarer: 57, Delningar: 160.

5. Dömde mördaren Anders Eklund får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

Tingsrättens beslut i maj: Inget tidsbestämt straff för Eklund. Rättsmedicinalverket menar att Anders Eklund inte visar någon egentlig självinsikt kring sitt psykologiska fungerande.

Likes: 1490, Kommentarer: 249, Delningar: 78.

6. TV: Vi sände från Leksands galna SHL-firande – lagkaptenens tårar efter rysaren: "Tobbe har varit med oss hela vägen"

Se alla reaktionerna från det avgörande daladerbyt där Leksands IF vann borta mot Mora IK med 3–2 – och blev klart för SHL.

Likes: 1684, Kommentarer: 63, Delningar: 49.

7. Johan Szymanski är en av Årets Svenskar – prisas som Årets Samhällsbyggare: "Känns väldigt bra"

Förbundsdirektören och räddningschefen utsågs till en av Årets Svenskar.

Tidningen Fokus har utsett förbundsdirektören och räddningschefen för nybildade Brandkåren Norra Dalarna, till en av Årets Svenskar. Han får priset för sina insatser vid storbranden på Älvdalens skjutfält i förra sommaren. Stort grattis Johan!

Likes: 1487, Kommentarer: 70, Delningar: 60.

8. Tusse vann Idol – fick stående ovationer: "Det här är overkligt"

Dalarna har fått sin första Idolvinnare. Den talangfulla Tusse Chiza, 17, från Tällberg tog Sverige med storm när han tog hem hela tävlingen i finalen Vi hade ett reporterteam på plats i Globen.

Likes: 1312, Kommentarer: 185, Delningar: 17.

9. Klas från Borlänge vinnare av Robinson 2019: "Känslomässig tsunami"

För andra året i rad stod en mas som segrare i Robinson – Klas Beyer från Borlänge!

Likes: 1273, Kommentarer: 121, Delningar: 34.

10. Butik vill minska matsvinnet – gör nu must på gallrad frukt: ”Kan inte kalla det för annat än en succé”

Ica Supermarket i Mora lanserade en unik produkt – I samarbete med Mora Musteri gör de must på frukt som annars gallras bort.

Likes: 1343, Kommentarer: 30, Delningar: 45.

11. Ikea i Borlänge först ut med hundparkering – ska skydda mot värme och kyla: ”Ett bra initiativ”

🅿 P-plats för hundar – en idé som föddes efter att kunder uttryckt oro över att behöva lämna sina djur i bilen i sommarvärmen. Det var inte alla som gillade idén, sett till kommentarerna på DT:s facebooksida. Vad tycker du?

Likes: 1105, Kommentarer: 103, Delningar: 162.