LISTA: Heineman mot supertalangerna i JVM – här är framtidens storstjärnor

Det är ingen skillnad från tidigare år. Junior-VM är fullproppat med stjärnor. Leksand är representerade av Leksandstalangen Emil Heineman och han kommer att få möta några av världens största talanger. Nedan listar vi tio av dem.

Ville Heinola, Finland

Han har redan gjort åtta matcher för Winnipeg Jets i NHL, laget som valde honom som 20:e spelare i 2019-draften. Han tackade för förtroendet genom att producera fem poäng. Detta Junior-VM blir även hans tredje, vilket gör honom till en av de mest rutinerade spelarna i turneringen. Heinolas främsta styrkor är det offensiva spelet och framför allt spelsinnet. Han har högsta klass när det kommer till numerärt överläge. Om Finland ska ta medalj så står mycket och väger på Heinolas insatser.

Tim Stützle, Tyskland

Det verkar som att Tyskland har något bra på gång inom hockeyn. I NHL dominerar redan Leon Draisaitl och nu är nästa tyska stjärna redo på riktigt. Tim Stütlze gjorde 34 poäng på 41 matcher i den tyska högstaligan förra säsongen. Som 17-åring. Stützle var även med i Tysklands JVM-lag förra säsongen som underårig, då stod han för fem poäng på fem matcher. Han valdes som tredje spelare totalt i årets draft av Ottawa Senators. Tysken är ständigt ett hot på isen och har ett makalöst spelsinne. Han ska ha varit skadad under hösten så frågan är hur formen på tysken är.

Marco Rossi, Österrike

Den österrikiska supertalangen blev tingad av Minnesota Wilds som nionde spelare totalt i årets draft. 19-åringen gjorde otroliga 120 (!) poäng för sitt Ottawa 67:s i OHL förra säsongen. Rossi är en komplett spelare som egentligen inte har någon svaghet. Han mixar hög arbetskapacitet över hela banan med ett fint skott och ett mycket bra spelsinne. Potential att bli Österrikes bästa spelare någonsin.

Cole Caufield, USA

Redan nu är Cole Caufield en elitmålskytt. Han är med och tävlar med Alexander Holtz om turneringens vassaste skott. Den rightfattade amerikanen är draftad av Montreal Canadiens som 15:e spelare totalt under 2019. Han spelar för University of Wisconsin och har under säsongen spelat tio matcher och producerat tolv poäng. Kanske någorlunda endimensionell spelare, men hans offensiva kvaliteter får de flesta kritikerna att vara tysta. En snabb spelare med kanske turneringens vassaste skott.

Alex Turcotte, USA

USA:s förstacenter. Alex Turcotte är utrustad med ett spelsinne av världsklass. Kanske kan vara listans mest kompletta spelare. Han är en tvåvägscenter som tar stort ansvar över hela banan och kan användas i alla möjliga lägen i matcher. Han är en del av Los Angeles Kings organisation då de valde honom som femte spelare totalt 2019. Förra säsongen spelade han för University of Wisconsin, tillsammans med Cole Caufield, och stod för 26 poäng på 29 matcher.

Lucas Raymond, Sverige

Den högerfattade supertalangen blev draftad av Detroit Red Wings i årets draft. Han var den svensk som blev vald först, fyra totalt. Raymond har redan visat att han kan prestera på hög toppnivå då han har gjort tolv poäng på 22 matcher för sitt Frölunda denna säsong. Han har redan testat på JVM och kommer att vara en av, om inte viktigaste, spelaren för Småkronorna. Han har fin skridskoåkning, hög arbetskapacitet och framför allt ett otroligt skott. Ett av Sveriges största framtidslöften.

Alexander Holtz, Sverige

Frågan är om Alexander Holtz sitter på turneringens bästa skott? Det tycker nog åtminstone New Jersey Devils som hoppas mycket på svensken. De valde den högerfattade supertalangen som sjua totalt i förstarundan och det tar nog inte lång tid innan vi får se honom på den stora scenen i NHL. Om Småkronorna ska lyckas i turneringen krävs det att Alexander Holtz och sin radarpartner Lucas Raymond levererar. De har definitivt kapaciteten till det.

Quinton Byfield, Kanada

194 centimeter och 100 kilo gör Quinton Byfield till ett ånglok. En av de bästa i sin årskull på det mesta. Han besitter en kraftfull skridskoåkning med en unik förmåga att sakta ner spelet till sin fördel. Hans skott tar inga fångar och händerna är det inget fel på. Han tar stort ansvar i sin backcheck och är inte rädd för det fysiska spelet. Han blev vald som andra spelare totalt i årets draft av Los Angeles Kings. Ett bevis på hur talangfull 18-åringen faktiskt är.

Kirby Dach, Kanada

Har ni inte googlat Kirby Dach ännu så är det dags. Hans storlek (193 cm, 91 kg) gör honom ostoppbar. Det är i princip omöjligt att ta pucken av honom. Han har redan hunnit med en säsong i NHL. Han spelade 64 matcher för Chicago Blackhawks och gjorde 23 poäng. Fullt godkänt för en rookie. Han är utrustad med fantastiska händer och en otrolig förmåga att hålla undan sin motståndare. Kan mycket väl bli turneringens bästa spelare.

Yaroslav Askarov, Ryssland

Potential till att bli en elitmålvakt i NHL. När ryssarna skickade sitt juniorlandslag till Karjala tournament så var 18-åringen med. Han gjorde knappt ett misstag och hade en räddningsprocent på otroliga 96 %. Tingades som nummer elva av Nashville Predators. Viktigt att komma ihåg är att målvakter sällan går så högt i en NHL-draft. Det är ett bevis på hans kapacitet.