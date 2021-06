LISTA: Här är krogarna i Dalarna som visar fotbolls-EM

På fredagen drar fotbolls-EM i gång. För Sveriges del startar gruppspelet på måndag då Spanien står för motståndet. Därefter väntar Slovakien den 18 juni och Polen den 23 juni.

Tv-leverantören Allente, som äger sändningsrättigheterna, har sett ett stort intresse från restauranger, krogar och pubar för att visa EM.

I Dalarna finns det flera ställen dit du kan gå för att se matcherna på storbild samtidigt som du avnjuter ett glas eller en bit mat.

”Nu när restriktionerna kring covid-19 lättat från den 1 juni vill svenskarna ut och träffas igen, så klart under trygga former och enligt de rådande restriktionerna. Många restauranger och pubar har redan säkrat sitt avtal men det går också att göra fram till EM börjar och även kontinuerligt under EM”, säger Maja Wikman Ulrich, kommunikationschef på Allente.

Restauranger och krogar får bara servera alkohol till klockan 22 och måste stängas 22.30 enligt rådande restriktioner. Det betyder att man inte kan visa klart de sena matcherna, exempelvis Sveriges premiär mot Spanien som startar klockan 21 på måndagskvällen.

Krogar och restauranger i Dalarna som visar EM:

Falun:

Clarion Collection Hotel Bergmästaren, Bergskolegränd 7

O'Learys Falun, Åsgatan 23

Pitchers Falun, Holmgatan 15

Borlänge:

Äteriet, Hantverksbyn 1

Pitchers, Borganäsvägen 44

Hedemora:

Restaurang Stället, Åsgatan 68

Mora:

O'Learys Mora, Vasagatan 38

The Bishops Arms, Moragatan 6

Wasastugan, Tingsnäsvägen 6

Åmåsängsgården, Åmåsängsvägen 90

Orsa:

Röda Kvarn, Järnvägsgatan 33

Rättvik:

Three Peaks Sportbar, Storgatan 16

Restaurang Silversågen, Silverhöjden 110 (Grängesberg)

Älvdalen:

Vildmarksnästet Kari Ols Väg 7 (Idre)

Här kan du se en lista över alla aktörer i landet som köpt rättigheter (uppdateras kontinuerligt).