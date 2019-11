Lionel Richie klar för Dalhalla i sommar

Lionel Richie är kanske mest känd för hitlåtarna "Hello", "Say you, say me" och "Easy". Han har sålt över 100 miljoner album och vunnit fyra amerikanska grammisar, en Oscar och en Golden globe.

I maj gav han sig ut på turnén "Hello tour" med nysläppta livealbumet "Hello from Las Vegas" i bagaget.

Nu är det klart att turnén även besöker Sverige nästa år. Den 29 juni uppträder Lionel Richie i Sofiera slott i Helsingborg och den 1 juli kommer han alltså till Dalhalla i Rättvik.

Biljetterna till konserten i Dalhalla släpps den 18 november klockan 10.00.