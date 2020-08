Linnéa från Hedemora blev uppringd av världsartist - handplockad till musiktävling:”Sjukt”

Det var i lördags som Linnéa Björn, eller Bjoern som är hennes artistnamn, blev uppringd av den australienska världsstjärnan Tones and I, som står bakom hiten Dance monkey.

– Hon sa att hon älskade min musik och att jag var en av finalisterna i tävlingen That one song. Det kändes väldigt kul och samtidigt lite sjukt att få prata med henne, säger Linnéa.

Tones and I startade tävlingen i syfte att lyfta nya artister på sin egen plattform, ett sätt att stödja kollegor som fått svårt att nå ut med sin musik under pandemin. Totalt 20 finalister från hela världen kommer att väljas ut under 20 dagar och sedan blir det omröstning. Vinnaren får 5000 dollar, ett samtal med Tones and I och hennes management plus en dag i studio i sin hemstad.

– Det är ett coolt pris. Det är roligt att hon vill hjälpa andra, säger Linneá som hittills är den enda artisten från Europa i tävlingen.

Linneá skickade själv in sitt bidrag, låten Why som är hennes första singel.

– Jag tänkte att jag inte har något att förlora på att vara med. Tydligen har det varit flera tusen bidrag som skickats in varje dag. Jag vet faktiskt inte varför hon valde just min låt.

Linnéa Björn kom igång ordentligt med sitt artisteri i början av året och har sedan dess släppt tre singlar, Why, Hold me och nu i somras kom Rocket.

– Jag kommer släppa fler singlar och till hösten blir det en EP. Mitt artistprojekt Bjoern är som en dagbok, en spegelbild av vem jag är. Min dröm är att få spela mer live framöver, att dela energin med publiken och se hur musiken tas emot.

Fakta: Linnéa Björn

Artistnamn: Bjoern

Ålder: 26

Bor: Stockholm

Instagram: bjoernlinnea, thatonesongg (tävlingen).