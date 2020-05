Linda startar nytt företag under coronapandemin – mitt i naturen: "Det är väldigt kraftfullt att få hjälpa andra"

I mitten av maj startade Linda Jax, ursprungligen från Hedemora, sin nya verksamhet Nära livet – där deltagare får följa med på guidningar i medveten närvaro i skogen.

Hon har sedan tio år arbetat med människor med psykisk ohälsa, som sjuksköterska och KBT-terapeut, och berättar att hon har tagit med sig många arbetslivserfarenheter in i sitt nya företag kring hur man hanterar stress och medveten närvaro.

– Jag har haft idén länge och kände att det var en bra tidpunkt att börja nu under coronapandemin i och med att det finns mycket plats och utrymme i skogen för att umgås på ett både säkert och hälsofrämjande vis. Dels ville jag hitta sätt att umgås med mina nära och kära och tänkte att det måste vara fler som känner samma sak som jag.

På söndagen utgår gruppen ifrån Nibbleberget i Hedemora.

– Vi letar oss in en bit i skogen under en promenad på cirka två timmar. Under tiden stannar vi upp ibland och gör olika övningar som syftar till att vara medvetet närvarande. Under vissa övningar använder vi sinnena och i andra kroppen, med exempelvis mjuka kroppsrörelser, för att bli närvarande.

Medveten närvaro är en grundpelare till att minska stressnivån, menar hon.

– Jag tycker att den här typen av aktivitet är viktig eftersom stress nästan har blivit ett normaltillstånd i dagens samhälle. I stort sett är alla stressade – och det är farligt. Stress leder på sikt till tillstånd som är riktigt dåliga för ens både fysiska och psykiska hälsa.

Skogspromenaderna, som i dagsläget är tidsbegränsande på grund av restriktioner och rekommendationer av Folkhälsomyndigheten, kommer allt eftersom att växa till halvdagar och heldagar, berättar Linda.

– Jag vill kunna göra längre evenemang på mer avskilda platser. Samtidigt kommer jag inte att sluta med stadsnära promenader eftersom de har många fördelar. Bland annat visar de att det inte behöver vara så avancerat eller svårt att ta sig ut i naturen.

Målet är också att de som följer med ut i skogen ska ta med sig erfarenheterna in i vardagslivet, berättar Linda.

– Det är väldigt kraftfullt att få hjälpa andra.