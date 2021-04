Linda Solum: Det här borde vi sagt – och inte – till barnen om ”tafsardagen”

– Jag tänker i-n-t-e åka buss till skolan på torsdag, mamma! Det är min 12-åriga dotter som ropar det, medan hon med bestämda steg och mobilen i handen – alltid i handen – kommer ner för trappan. – För att? frågar jag lite halvintresserad, medan jag målar vidare på havet av panel som någon gjort sig besvär att någon gång klä hallen i. – Det är tafsardagen, mamma.

– Då kommer killar att kladda på mig, filma och posta på Tiktok.

– Kör mig till skolan, snälla...

Tafsardagen?

Att den skulle existera och infalla har hon snappat upp via just Tiktok. Och hon berättar att budskapet (det vill säga att killar utmanas att tafsa på tjejer, filma och posta) sprids som löpeld och att på skolan där hon går är det, just nu, den stora snackisen.

– A-l-l-a tjejer är rädda, säger hon.

Det är de såklart inte, men några är det. Och hon är en av dem.

Den kvällen pratar vi om internet och sociala medier. Om hur rykten uppstår, sprids och hur trender skapas.

Vem har till exempel bestämt att i dag, 15 april 2021, ska tjejer utsättas för övergrepp? Vet någon var och hur det började? Vet hon det?

– Nej...

12-åringen tänker på det en stund och säger:

– Egentligen har jag inte sett någon på Tiktok som sagt att man ska tafsa.

– Men jag har sett många klipp där folk tar avstånd från det som ska hända, säger hon utan att förstå att det är ett minst lika stort problem som den påstådda utmaningen i sig.

För vad som händer när vi via sociala medier tar avstånd från något som i det här fallet inte ens finns - så erkänner vi fenomenet.

Och 12-åringen är inte ensam om att gå i den fällan.

Det gör även myndigheter som polisen.

Via sin hemsida och sociala medier varnar man för ”tafsardagen” – trots att man inte ens sett inlägg som manar till det.

Polisen vill informera allmänheten i förebyggande syfte, säger man. Och kanske borde man ha varit tydligare med att det inte fanns någon källa, konstaterar myndigheten lite självkritiskt.

Nej, polisen. Det borde aldrig ha gått ut någon varning om "tafsardagen".

Istället hade en information (kopplad till den senaste snackisen) om hur lärare, pedagoger och föräldrar bör och kan prata med sina barn och ungdomar om vad som händer – och kan hända på nätet – varit på sin plats.

Där lurar många fällor. Det behöver vi prata mycket om.

Vi behöver också vara på det klara med att det hör till det dagliga att utmaningar (så kallade challenges som tafsardagen) startas av enskilda i syfte att bli sedda, hörda, spridda.

Det är inga sanningar.

Och det är allas vårt ansvar att vi pratar med våra barn om det, så att det heller inte blir det.

Just i dag, hemma hos oss, hoppas jag att vi kan ägna vår morgon åt saker som är viktiga på riktigt när man är 12. Som att fotbollsväskan är trasig i dragkedjan (kan någon komma ihåg att köpa en ny?) och att det inte finns några strumpor rena som matchar klädvalet (det finns fortfarande ingen chef för tvättstugan).

Och ja. Vi tar bussen.

Fotnot: Tiktok är en sociala medier-app för skapande och delning av video och livesändningar. Appen är skapad i Kina och släpptes i september 2016.