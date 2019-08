Linda Mankefors: Sabaton trotsade ovädret med nytändning: "Skapar både danscirklar och blöta men lyckligt hoppande människor"

En kvart innan ridån drogs undan och Sabaton dundrade loss så öppnade sig himlens portar. Det där eländiga mörka ovädret som hade passat Candlemass doom metal tidigare på kvällen hade nu infunnit sig.

Ponchos, regnjackor, lerpölar, genomblöta kläder, igenimmade glasögon - besökarna vid Open Air brydde sig som vanligt inte - förmodligen skulle den årliga spelningen med Sabaton på deras egen festival dra stora mängder folk även om en tornado drog in.

Ifjol efterlyste jag ett nytt album eller scenshow för att få lite liv i det aning blasé och rutinmässiga framträdande åtminstone jag upplevde. Så blev det också, med ett både ödesmättat och rent av känslosamt nytt album som släpptes i juli så har Sabaton fått en nystart. Det färgade av sig på konserten direkt som hade ny energi i sig.

Förvisso återfanns både tanks (fast i tidigare tappning) och den sedvanliga dekoren med hjälm vid micken, och Joakim Brodéns plåtbröstade tröja har inte bytts ut, men det märks av en ny energi i bandet.

För den som lägger märke till detaljer fanns det dessutom saker att ta nota av - vid scenkanten som efterliknade en skyttegrav återfanns till exempel en "sten" med texten passchendale, vilket hänvisar till ett av första världskrigets största slag vid en liten belgisk by, med över en halv miljon dödade soldater.

När titelspåret från nya albumet Great War kommer redan som andra låt så låter det riktigt bra. Nya Fields of Verdun fungerar också strålande, och trots att bandet har dragit ned på scenstorlek och pyroteknik så är årets framträdande mer hungrigt och ivrigt.

Den adrenalinkicken som en ny skiva ger verkar vara precis den välbehövliga injektion som bandet behöver och frontmannen Joakim Brodén ser ut att trivas.

Jag kan tycka att man fortfarande håller fast vid äldre låtar lite för mycket - hur många gånger behöver man egentligen höra inte helt lyckade the Last Stand?

Det hade varit oerhört intressant att se en show inkludera hela nya albumet och köra hårt på temat med första världskriget, som har så många sorgliga och personliga historier. Great War är så pass bra att det hade det hållit för - gärna inklusive både körer och orgel som finns på skivan.

Men det är möjligt att det inte vore tillräckligt publikfriande på en sådan här plats, där många har kommit just för att återigen höra En livstid i krig, Primo Victoria eller Swedish Pagans.

Det avslutandet knippet låtar med To hell and back som avslutande crescendo är förutsägbara, men välkomna och skapar både danscirklar och blöta men lyckligt hoppande människor.

Som det ska vara, anno 2019 uppe på Lugnet en blöt men varm sensommarnatt.

Var: Lugnet, Sabaton Open Air, Falun

När: 17 augusti, 2019

Bäst: 82nd all the way

Betyg: 4/5