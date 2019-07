Linda Mankefors: Sabaton imponerar med första världskriget som kuliss

Lagom till sitt eget 20-årsjubileum passar Sabaton på att göra en konceptskiva om första världskriget, hundra år efter dess utbrott. Det är sju år sedan bandet gjorde ett helt album runt ett enda ämne, senast på Carolus Rex skivan.

Deras nionde album är ett klart steg framåt från förra skivan The Last Stand, som med sitt ljusare sound lät lite väl platt i mina öron. Här får vi istället ett mer gitarrdrivet ljud, blandat med bombastiska körer och orgel. Det osar Deep Purple och 70-tals rock vid flera tillfällen, som i Red Baron.

Mittdelen av skivan, med The attack of Dead men, Devil Dogs, Red Baron och titelspåret the Great War, är när albumet kommer mest till sin rätt. Det är både starkt, kraftfullt och en aning olikt det Sabaton vi fått höra på senare år.

Jag kan inte se, förutom titelspåret med dess pumpande refräng, att det här albumets låtar kommer bli stora publikfavoriter på turnén. Här finns ingen To hell and Back eller Carolus Rex. Det är inget problem, tvärtom, flera av de elva låtarna är riktigt starka och klarar sig utmärkt utan publikfrieri. Visst finns det svagheter, som i Fields of Verdun som drar mer åt ljummen metallisk pop, eller i öppningsspåret the Future of Warfare som låter både trött och återanvänt.

Det glömmer man snabbt när de avslutar med en dubbelsmocka: Powerballaden The end of the war to end all wars - som inte borde fungera i sin spretighet men ändå gör det - och den överraskande tolkningen av John McCraes krigspoem "In Flanders fields": förvånansvärt effektivt och känslosamt.

Överlag ett imponerande verk som tillhör de starkare insatserna i Sabatons katalog.

Betyg: 4/5

Fotnot: Det är standardutgåvan som recenseras.Det finns även en historisk utgåva och en soundtrack version.