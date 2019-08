Linda Mankefors: Candlemass får inte rätt förutsättningar: "Får nog ses som en arrangörsmiss"

Det finns bättre omständigheter och miljöer för doom metal.

Tidig lördagskväll och i praktiken dagsljus, lätt duggregn, ett festivalområde fullt av powermetal älskande människor? Det är upplagt för mycket under Sabaton Open Air, men inte direkt blytung apokalyptisk metal med de förutsättningarna.

Det hade varit att föredra om himlen hade varit kolsvart, regnet hade öst ner och fötterna varit dyblöta. Doom metal kräver sin miljö.

Trots det var förväntningarna ändå ordentligt höga.

Candlemass är inne på sitt 35:e år och har fantastiska 15 miljoner sålda skivor bakom sig. Som ett av förgrundsbanden till doom metal kom de med en ny skiva i mars, deras första på sju år. Enligt mig själv är nya The Doom of Metal ett av de bästa svenska metalalbumen på flera år.

Tyvärr infrias förväntningarna inte helt på scen. Nygamla sångaren och originalmedlemmen Johan Längqvist gjorde ett ypperligt jobb i studion men ger inte lika starkt intryck live.

Basisten Leif Edling briljerar med sitt spel, och Johan försöker få igång den kalla publiken, men det är ingen lätt uppgift.

Att ge ett så tungt band som Candlemass med sina nattsvarta texter en starttid som 18.30 får nog ses som en arrangörsmiss. När Längqvist sjunger om att möta sitt öde vid galgen blir det mest en axelryckning. Den publik som har hittat till scenen har - förutom de mest hängivna framme vid scenen - händerna i fickorna. Sångaren utbrister till och med i förvåning; "folk står och gäspar i publiken, vad är det för fel!"

Kanske många närvarande på festivalområdet inte riktigt var där för att låta sig dras ned i en malström av blytunga gitarrer och mörka texter, men det är synd att klassiker som At the gallows end eller the Sorcerers pledge inte får ett bättre mottagande än de får.

I slutändan får bandet ändå igång publiken alltmer, och när bandet brister ut i Solitude, med en av de mest finstämda och depressiva metaltexter som gjorts om att vilja dö i ensamhet, är hälften förlåtet.

Candlemass visar trots allt i slutändan att de fortfarande är ett av Sveriges viktigaste band.

Var: Lugnet, Falun

När: 17 augusti, 2019

Betyg: 3/5