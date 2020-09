Linda hade tröttnat på dejtingappar – sökte till Bonde söker fru: "Letar efter kärleken"

Plötsligt så kom beskedet, Linda Öberg, 36 år, skulle få åka ner still Sundbyholm slott och dejta Pontus Mikaelsson från Dalvik. Linda hade redan räknat bort möjligheten då vad hon trodde var en deadline hade passerats.

Var du beredd på att bli utvald?

– Nej, jag var ju inte det. Jag var helt inställd på det inte skulle bli något. Men så ringde de och berättade jag skulle få komma till Sundbyholms slott. Jag tänkte kanske inte att jag skulle komma med, men man kan testa.

Linda har inte ens tittat särskilt mycket på Bonde söker fru genom åren. Hon har heller inte bott eller arbetat på någon bondgård. Men Linda drog sig inte för att pröva.

– Det var en kompis som sa lite på skoj "ska du inte söka dit". Efter lite tjat av min vän så tänkte jag att livet är för kort, jag kör. Pontus var också nära så det var smidigt. Jag är faktiskt 36 och man blir lite bekväm av sig, säger hon med ett skratt.

Hon har de senaste fyra åren dejtat lite till och från, och ville pröva något nytt. Längtan efter en livskamrat har växt fram.

– Jag letar väl efter kärleken. Jag har tröttnat på Tinder kan man säga, säger hon och skrattar.

Vad såg du i just Pontus som gjorde att du skrev till honom?

– Han verkar charmig i klippet. Jag blev lite full i skratt när jag såg honom.

I Sundbyholm ska tio kvinnor snabbdejta bonden, fyra stycken utvalda får sedan följa med till gården. Vilka det blir får Linda ännu inte avslöja.

Upplevelsen på slottet var något man inte kan föreställa sig menar Linda.

– Hela den här situationen man hamnar i är helt sjuk. Det är så kul att få va med i det. Det är lång intensiva dagar som tog på krafterna, men jag ångrar det inte, berättar hon.

– Vi fick sitta å vänta så himla länge. Men tills slut fick man komma in. Jag var faktiskt lite nervös, jag brukar inte vara det. Men man är så självmedveten om allt man gör och så ska man försöka göra ett bra intryck på fem min. Jag gick in genom fel dörr först, så blev uppstressad över det också. Så jag var väldigt disträ och full i skratt när jag kom in.

Hur var det att träffa Pontus?

– Han gav ett ganska lugnt intryck. Jag uppfattade ändå att han var lätt att prata med, Han verkar vara en lugn person, det tilltalar mig.

Att träffa de andra tjejerna, det var egentligen bara en bonus menar Linda.

– Det är jättefina tjejer allihopa, vem Pontus än väljer så kommer det bli bra och rätt. Man kan inte tävla i kärlek.

På onsdag den 30 september kan man se Linda Öberg snabbdejta Pontus Mikaelsson.