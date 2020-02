Lina Korsgrens hyllning till teamkompisen från IFK Mora – efter pallplatsen i Tjejvasan: "Helt fantastisk laginsats"

I en långloppsvärld där konkurrensen ständigt växer, har Ida Dahl från Team Ramudden varit det stora svenska utropstecknet på damsidan i vinter. 24-åringen, som tävlar för IFK Mora på hemmaplan, gör sin första säsong i Visma Ski Classics och har slagit sig in i toppen direkt.

– Det var i år jag bestämde mig för att byta helt och hållet. Jag testade några lopp förra året och tyckte det var väldigt kul. Och nu fick jag chansen i Ramudden att köra alla tävlingar, och det har bara gått bättre och bättre. Det har varit jätteroligt och vi är ett riktigt härligt gäng i Ramudden, säger Ida Dahl.

Hon ligger sjua totalt i Visma Ski Classics och har två fjärdeplatser bakom sig, i Kaiser Maximilian Lauf och i Marcialonga.

Om en vecka väntar årets stora utmaning – Vasaloppet.

– Jag har sett fram emot det väldigt, väldigt mycket. Det är väl det jag har tänkt på hela tiden egentligen. Det här har mer varit som en liten väg dit. Det ska bli jätteroligt och det brukar passa mig ju längre det blir, så jag tänker att det ska bli bra, säger hon.

Uppladdningen var också riktigt bra. Efter att ha tvingats släppa Lina Korsgren och Britta Johansson Norgren i samband med spurtpriset i Hökberg, åkte hon tillsammans med veteranen Katerina Smutna hela vägen in till Mora. Där hon spurtade ner Tjejvasanvinnaren från 2018 på upploppet.

– Jag är supersupernöjd, förklarar Ida Dahl.

Lika nöjd som Ida Dahl var kanske Lina Korsgren, som varit med och skapat Team Ramudden, Ski Classics-laget som hon själv kör för och där hennes man Gustaf är team director.

– Det var en helt fantastisk laginsats, och jag ville verkligen ha en till Ramuddentjej på pallen i dag. Och det var första pallplatsen i det gula för henne, så det var jättekul. Hon kommer snart vara på pallen i Ski Classics, säger Lina Korsgren, som även kunde glädja sig åt att en tredje Ramuddenåkare, Jenny Larsson, åkte in som femma.

För Lina Korsgrens egen del dog drömmen om en seger när Britta Johansson Norgren fick en lucka med fem kilometer kvar.

– Jag fick slita ganska många meter och försökte verkligen hålla ryggen, men det är som att huvudet vill men inte kroppen i de där lägena. Men det var bara att bita ihop och jag tyckte ändå att jag höll ihop det bra hela vägen in, säger Lina Korsgren, som vann Vasaloppet 2018 och hoppas kunna utmana om segern om en vecka.

En förhoppning som inte fick en alltför hård smäll på lördagen.

– Man vill ju alltid vinna, men när Britta har en sån här dag som hon har idag, då är hon svår att slå. Det är bara att acceptera. Men det känns ändå bra och jag hoppas att jag kan åka hem nu och samla lite energi och kanske köra något hårt fartpass och känna att musklerna är med mig. Det går alltid att göra mycket i Vasaloppsspåret, säger hon.

Bakom Korsgren och Dahl gjorde även Malungs Sandra Olsson ett starkt lopp och gick i mål som nionde dam.

Anna Jönsson Haag, som gjorde comeback i Tjejvasan åtta år efter att hon blev femma 2012, då hon fortfarande var landslagsåkare, visade också att hon fortfarande kan åka skidor snabbt. Den före detta OS-medaljören var 13.e dam, sex och en halv minut bakom Britta Johansson Norgren.

– Jag är jättenöjd, det var jätteroligt. Men man har ju känsla i kroppen hur det kändes förr, och så när man trycker på märker man att bensinen i kroppen är slut och man får vila lite. Det krävs lite timmar för att vara så bra som man var förr. Men det är bara kul att ha nummerlappen på sig. Och hornen kommer alltid fram, det är dem man älskar att ta fram, att få ta i och bara köra, sade Anna Jönsson Haag i SVT:s direktsändning från Tjejvasan.

RESULTAT, TJEJVASAN

1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå/Lager 157, 1.24.34, 2) Lina Korsgren, Åre/Team Ramudden, +0.38, 3) Ida Dahl, IFK Mora/Team Ramudden, +1.58, 4) Katerina Smutna, Tjeckien, +1.58, 5) Jenny Larsson, Östersund/Team Ramudden, +3.51, 6) Thea Krokan Muru, Norge, +4.31, 7) Frida Hallqvist, Åsarna, +5.23, 8) Jenny Solin, Sollefteå, +5.24, 9) Sandra Olsson, Malung, +6.07, 10) Laila Kveli, Norge, +6.23.

Dalaåkare, Topp 100: 13) Anna Jönsson Haag, Anna & Emil Sportklubb, +6.37, 15) Frida Erkers, IFK Mora, +7.48, 20) Linn Tapani, Jukkasjärvi IF, +8.53, 26) Tilda Östberg, IFK Mora, +10.01, 30) Elin Ek, Källbottens IK, +10.13, 33) Kajsa Rapp, IFK Mora, +11.13, 38) Karin Wallén, Falun Borlänge SK, +13.17, 44) Anna-Carin Söderström, Malungs IF, +14.25, 48) Sara Andersson, IFK Mora, +14.30, 50) Susanne Hedlund, Bjursås IK, +15.12, 52) Sanna Forsman, Öje IF, +15.30, 55) Emma Björklund, IFK Mora, +16.05, 60) Maja Heikki, Sälens IF, +17.27, 62) Madelene Melin, Malungs IF, +17.32, 63) Ellinore Bäckman, Malungs IF, +18.12, 74) Wilma Björkman, IFK Mora, +19.43, 77) Carina Lagerlöf, Malungs Skid och FK, +20.13, 83) Kristina Lycke, Malungs IF, +21.12, 88) Malin Larsson, IFK Mora, +21.41.