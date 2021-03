LIF:s målvaktstränare på plats i Stockholm och "pushade" Juvonen till sitt yttersta: "Vi fortsatte kriga"

Leksands IF bröt en sex år lång förlustsvit på Hovet under tisdagskvällen. Segern kom i förlängning där Janne Juvonen gjorde flera högklassiga räddningar och höll målet tätt tills Gunnarsson med en solouppvisning kunde avgöra matchen med 5–4 till dalalaget.

– Det var en tuff match för mig, med mycket trafik framför mål, säger Janne Juvonen.

25 sekunder in i andra perioden satte hemmalaget en 4–2 ledning i spel fem mot fyra. Gästerna vände spelet och efter ett långt övertag i andra hälften av matchen hittade reduceringsmålet in för Leksands IF. I tredje perioden kom kvitteringen.

– Vi fortsatte kriga fast det stod 2–4, och tog hem segern. Det är ett bra tecken på vår form. Det har varit ett svårt ställe att spela på (Hovet). Djurgården spelar bra hemma, säger Leksandsmålvakten.

Efter mötet med Brynäs i söndags åkte Leksandstruppen raka vägen till Stockholm. Med sig på roadtrippen fanns målvaktstränarna Alexander Millner och Jonas Levén.

Du och Millner har jobbat nära ihop under säsongen, fanns det någon särskild anledning till att han var med inför den här matchen?

– Vi behövde komma tillbaka i spelet efter uppehållet. Ibland är målvaktstränarna med på resorna. Vi körde en helt vanlig träning igår (måndag).

Vad har Millners vägledning betytt för dig?

– Det har betytt mycket. Jag har fått mycket hjälp. Millner har mycket energi och "pushar" mig till att bli bättre varje dag, det tycker jag är viktigt.

Lite blygsamt höll Janne Juvonen med om att det fanns en del bra räddningar av honom i matchen.

– Jag antar att jag gjorde några bra räddningar i andra perioden och i förlängningen.

Det var en viktig seger som tog Leksands IF två poäng närmare en sjätte plats i tabellen, vilket skulle innebära en slutspelsplats i kvartsfinalen.

– Alla segrar är viktiga nu. Vi behöver ta sjätteplatsen och komma in i slutsspelskänslan, avslutar finländaren.

Matchfakta, SHL:

Djurgårdens IF–Leksands IF 4–5 (3–2, 1–1, 0–1, 0–1)

Första perioden: 0–1 (5.55) Otto Paajanen (Oskar Lang, Carter Aschton), 1–1 (6.32) Ryan Stoa (Marcus Högström), 1–2 (10.22) Jesper Kandergård (Emil Heineman, Otto Paajanen), 2–2 (12.36) Rhett Rakhshani (Robert Nardella, Ryan Stoa) spel fem mot fyra, 3–2 (14.38) William Eklund (Marc-André, Kalle Östman).

Andra perioden: 4–2 (0.25) Robert Nardella (Rhett Rakhshani, Niklas Svedberg) spel fem mot fyra, 4–3 (15.47) Fredrik Forsberg (Jon Knuts, Jonas Ahnelöv).

Tredje perioden: 4–4 (10.08) Otto Paajanen (Carter Ashton, Calle Själin).

Förlängning: 4–5 (3.23) Daniel Gunnarsson.

Skott: 36–32 (13–13, 10–7, 8–10, 5–2).

Utvisningar, DIF: 3x2, LIF: 2x2, 1x5+20.

Domare: Mikael Nord, Andreas Harnebring.

Publik: 0.

Leksand på Hovet: Janne Juvonen (Axel Brage)– Calle Själin, Matt Caito, Emil Heineman, Marek Hrivik, Carter Camper – Mirco Müller, Jonas Ahnelöv, Nils Åman, Patrik Zackrisson, Mattias Ritola – Mattias Göransson, Daniel Gunnarsson, Oskar Lang, Otto Paajanen, Carter Ashton – Martin Karlsson, Jon Knuts, Fredrik Forsberg – Patrik Norén, Jesper Kandergård.

Fakta/Leksands avslutande program

11 mars: Brynäs (h)

12 mars: HV71 (b)

15 mars: Malmö (h)

18 mars: Oskarshamn (h)

20 mars: Luleå (h)

25 mars: Rögle (b)