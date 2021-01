LIF-legendarerna eniga i sin hyllning till Leksand: "De har kapaciteten att ta SM-guld"

Leksands IF är en av de mest anrika och klassiska föreningarna i svensk ishockey. Storhetstiden för klubben var under slutet av 60-talet och i början av 70-talet då klubben tog hem hela fyra SM-guld mellan 1969–1975.

Den senaste SM-finalen spelades 1989 då klubben föll mot Djurgården. Men det har funnit starka LIF-upplagor även under 90-talet, till exempel 1993/1994 och 1996/1997 då Leksand tog hem grundserien men blev utslagna i slutspelet mot Modo respektive Färjestad.

Det finns många stora spelare från laget på 90-talet, där Magnus "Sigge" Svensson, Jonas Bergqvist och Tomas Jonsson är några av dem. Sporten har tagit pulsen på legendarerna, som nu ger sin syn på dagens Leksand.

– Då som nu har Leksand en riktigt bra tränare. En tränare som har skapat ett spelsystem och en hockey där man gillar att spela pucken, säger Magnus Svensson som följer LIF på nära håll.

– Jag får en del Inside av Jon Knuts också, då vi bor grannar. Mungiporna är som vanligt uppåt på honom, säger Magnus Svensson.

Vilken är den stora nyckeln till Leksands framgång den här säsongen?

– Jag tycker det ser ut som ett bra lag, där man fått en väldigt bra spets i år. Första femman är magisk och de andra i laget har också följt med. Det är mycket tränarnas förtjänst, säger Magnus Svensson och tillägger snabbt:

– Kedjan med Hrivik är bland det bästa jag sett.

Du lyfter fram tränaren. Är Björn Hellkvist en sådan viktig faktor i framgången, alltså?

– Ja, jag tycker det. Vi ska komma ihåg att det är många spelare i laget som är med från åren det gått tungt också. Jag är överraskad, då man förväntat sig att Leksand ska ligga där nere. Nu spelar de en ishockey som är kul att titta på också, de dominerar i matcherna.

Kan Leksands IF gå hela vägen till SM-guld?

– Det är svårt att säga, men visst. De har kapacitet att göra det. Hamnar man i en positiv trend där allt är positivt så helt klart kan det gå. Men vi ska komma ihåg att många bra lag är med.

Jonas Bergqvist som är en av två spelare med pensionerade nummer i Leksand håller med sin gamla lagkamrat, Magnus Svensson.

– Jag har sett 90 procent av matcherna den här säsongen och tycker verkligen de har fått styr på grejerna. De började ojämnt men har fått en helt annan stabilitet i spelet nu. Det finns ett vapen i förstakedjan som kan vinna matcher åt laget. Tack vare detta växer de andra spelarna också, och får en tryggare miljö att utvecklas.

Bergqvist menar att pressen och "oket" på axlarna släpper med framgången.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att framgång är en färskvara. Det finns en risk att det blir en frånreaktion efter den här framgången, så jag tror att det kan bli ett tuffare avslut på serien.

Vilka likheter ser du med tidigare framgångsrika Leksandsupplagor?

– Den största likheten är konsekvensen av ledarskap. Man hade "Abris" under ett flertal säsonger i slutet av 80-talet. Vi blev väldigt konsekventa i allt vi gjorde på den tiden, och sedan kom Wayne Flemming och tog över under flera år. Jag tror det är viktigt, att man under tid följer att man ska spela på ett visst sätt.

Jonas Bergqvist håller med om att kapaciteten finns att ta sig ända till SM-final, och slåss om SM-guldet men vidhåller samtidigt att Leksand måste etablera sig i SHL först.

– Jag är väldigt nöjd om man lyckas etablera sig som ett SHL-lag, och är ett stabilt lag inom platserna ett till åtta.

En annan stor back i Leksand på den tiden var Tomas Jonsson. En Leksands-profil som följer de blåvita krigarna med entusiasm. Han missar aldrig en match som sänds på tv och längtar efter att få besöka Tegera Arena igen.

– Det är imponerande att se. Spelmässigt, så ser det riktigt bra ut och det är flera kedjor som bidrar. De spelar dessutom en ishockey som är fantastiskt kul att titta på, säger Tomas Jonsson och fortsätter:

– Leksand kan rå på vilket lag som helst. Men det gäller att ha kvar den känslan i april. Det är långt dit och mycket kan hända men jag tror att det kan bli riktigt roligt.

Precis som Jonas Bergqvist och Magnus "Sigge" Svensson så drömmer Tomas Jonsson tillbaka till tidigt 90-tal.

– Visst gör man det, men även till den äldre generationen på 70-talet när laget vann flera SM-guld. Jag måste säga det, att så bra är också det här laget. Spelet utan puck imponerar där man kan käka upp vilket lag som helst. Titta på matchen häromveckan när de möter Rögle, serieledaren på deras hemmaplan. De kom inte någon vart. De visste inte vad de skulle göra, säger Jonsson som är mäkta imponerad.

Hur starka är Leksand, enligt dig?

– Topp sex kommer de att ligga, lätt. De behöver absolut inte titta bakåt. Den tiden är förbi.

Christer "Abris" Abrahamsson är lite mer försiktig än sina kollegor när det gäller årets säsong.

– Kapaciteten har de, men sedan ska jobbet utföras varje skift och varje match. Det är svårt att sia om de kan gå hela vägen, men fortsätter man så här kan det bli en fin avslutning.

Vilka är nycklarna till Leksands IF framgång, enligt dig?

– Det är flera faktorer. Man har fått ihop laget på ett bra sätt. När man börjar ta poäng kommer glädjen och av bara det blir det lite lättare. Det är en viktig faktor i sig, säger Abris.

Efter förlusten mot Färjestad i lördags är Leksand ny tabellsjua, med tre poäng upp till Skellefteå på slutspelsplats (som dock har en match mer spelad än LIF).

Härnäst väntar elvan Oskarshamn borta på torsdag för de blåvita.