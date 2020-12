LIF-legendar har avlidit

Lindqvist var född och uppvuxen i Avestatrakten och började sin ishockeykarriär i Karlbo IK.1960 spelade han TV-pucken för Dalarna i den klassiska tävlingens första upplaga. Dalarna tog silver.

1968 värvades han till Leksands IF där han spelade i totalt åtta säsonger. Resultat: Fyra SM-guld (1969, 1973, 1974 och 1975) och två SM-silver. Efter avslutad karriär fortsatte Lindqvist som tränare. Först i hemstaden Avesta men 1976 värvades han tillbaka till Leksand där han blev assisterande tränare tillsammans med Gunnar Andersson.

Roger Lindqvist gick under smeknamnet ”Sotarn” tack vare sitt yrkesval men han var också framgångsrik som ishockeytränare. Klubbar som han tränade var Avesta BK, Falu IF, HC Dobel, IFK Ore, Mora samt även Furuset IF i Norge med vilka han blev norsk mästare 1990.

Inför Leksands IF 100-års jubileum 2019 blev Roger Lindqvist framröstad som Leksands 49:e bästa spelare genom tiderna av Dalarnas Tidningar.