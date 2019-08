LIF-damernas tio bästa: Nummer 6 – ledaren som varit Leksand trogen i tolv säsonger

Hon är född i Värmland och uppvuxen i Malung. Elin Lundberg tog dock tidigt beslutet att hänge sig åt sin vitblå förening och flyttade till Siljans södra strand strax innan hon började gymnasiet.

Då hade hon dessutom redan pendlat i två års tid för att spela hockey med det Leksands IF som hon nu har varit trogen sedan 2007.

– Jag förstår inte ens hur jag orkade, hur mamma och pappa orkade. Då kanske vi började kvart över nio-halv tio på kvällarna, tränade till halv elva, sedan skulle man åka hem till Malung och så började man skolan klockan åtta, berättade Lundberg i en stor intervju med Sporten för ett par år sedan.

Lundbergs fina ledaregenskaper gjorde att det inom några säsonger satt ett "A" fastsytt på bröstet och när hon skrinnade in i sin åttonde säsong i föreningen, vintern 2014, så var det för första gången som lagkapten.

Att kalla Elin Lundberg för trotjänare är knappast att ta till överord och att det är något speciellt med orten Leksand och just Leksands IF, är något hon har berättat om i intervjuer.

– Det är väl också att det är en stor gemensamhet. Jag kan åka och träna på morgonen och vare sig det är J20 eller A-laget eller juniorer, man hälsar allihop, kan stå och prata och man gläds åt varandras framgångar. Vi är en stor familj, hur det än låter. Man vet vilka alla är och de vet vilka vi är, och det känns som att det är så litet fast det är ändå så stort, har Lundberg sagt.

Lundbergs framfart i LIF-tröjan har även tagit henne till ännu större scener och 2015 fick hon debutera i Damkronorna, där hon nu har drygt sextio framträdanden på meritlistan.

Inför fjolårssäsongen skrev 26-åringen på ett nytt tvåårskontrakt med Leksands IF, vilket innebär att hon med all sannolikhet kommer att passera Sofia Engströms rekord i antal spelade dammatcher i LIF-tröjan (370) i vinter.

6) Elin Lundberg

Säsonger i Leksands IF: 12, 2007/08-

Född: 15 maj 1993.

Position: Back.

Moderklubb: Malungs IF.

Karriär i Leksands IF: Elva SM-slutspel. Tidigare assisterande kapten och numera lagkapten. Totalt har hon spelat 364 matcher för Leksand, näst flest i historien.

Sportens kommentar: Elin Lundberg har varit en viktig kugge och centralgestalt i Leksands IF i ett drygt decennium nu. Med 364 SDHL- och slutspelsmatcher på meritlistan är hon lagets mest erfarna spelare och hennes fina skridskoåkning och lugn på isen gör Lundberg till en oerhört viktig kugge i truppen. Över 60 matcher, bland annat under OS i Sydkorea, säger mycket om vilken klass Lundberg håller och har hållit under lång tid.

*Fotnot: Listan har sammanställts av Dalarnas Tidningars/Dala-Demokratens sportredaktion. För att kvala in på topp 10-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 15 augusti fram till och med den 24 augusti.