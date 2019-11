LIF-bossens tydliga budskap till fansen – om Melins utspel, värvningar och lån

Är tåget på väg att gå? Står Leksands IF kvar på perrongen?

Efter 18 spelade matcher är LIF där många trodde att LIF skulle vara:

I bottenträsket.

Bara målskillnaden räddar blåvitt från jumboplatsen, som Oskarshamn just nu besitter.

Thomas Johansson är medveten om tabelläget, och han är glasklar i sin analys över vad som hindrar LIF från att plocka mer poäng.

– Jag tycker att vi fortfarande spelar rätt bra i många matcher. Den stora skillnaden, som vi inte lyckats med, är powerplay och boxplay, förhållandet gjorda mål-insläppta mål där. Sedan finns det självklart saker vi kan göra bättre i fem mot fem, men hade vi haft en normal utdelning i special teams hade vi haft 4-6 poäng till. Vi vet att vi skapar mycket i PP, och ger vi det tid kommer vi börja få in puckarna där.

– Sedan Spencer (Abbott) kom in har vårt powerplay varit bra, förutom att vi inte gör mål. Sedan bedöms powerplay efter det men jobbar du metodiskt och skapar chanser kommer du få utdelning på sikt. Vi måste också bli tätare i boxplay.

Så du är inte orolig i dagsläget?

– Nej, det är jag inte. Vi har saker i fem mot fem som kan bli bättre, som aggressiviteten vi hade inledningsvis av säsongen. Vi blev slagna och fega efter det, vilket gjorde att vi låste vår trea högre upp och blev passiva. Efter det har vi haft svårt att hitta tillbaka till en tydlighet i vår forecheck, men vi jobbar på det. Jag tror att vi successivt kan jobba fram det, vi är inne i en process där alla måste hitta sina roller och det krävs tid innan spelet sitter.

Innan matchen mot Brynäs valde ni att förändra taktiskt och anta ett mer defensivt förhållningssätt, ångrar du att ni tog ett steg tillbaka i den spelprocess ni inledde i början av säsongen?

– Nej. Det vi visste när vi gjorde den förändringen var att vi inte skulle vara lika tuffa offensivt och vi skulle inte skapa lika mycket chanser. Vi skulle samtidigt inte släppa till lika mycket farliga chanser och mål. Det gav resultat för vi fick med oss sju poäng på tre bortamatcher.

– Det viktiga är att vi inte fastnar här för vi vill tillbaka till siffrorna vi hade offensivt i inledningen. Det är en balansgång, vi måste våga putta fram spelarna men samtidigt undvika två mot ettor och frilägen. Det tar tid. Det går inte bara att knäppa fingrarna. Vi är där i processen nu, vi vill få spelarna att bli mer aggressiva och vinna puckar högre upp i banan, men vi har inte nått dit än.

Powerplay och boxplay, som Johansson önskar förbättring i, ligger för tillfället på ruskigt låga 83 procent. Tillsammans. Det är sämst i serien.

Ett lag med starka special teams brukar historiskt sett snudda vid 105 procent.

I Leksands två senaste förluster, mot HV71 och Linköping, har just spelet i numerärt över- och underläge hackat – rejält.

Mot Jönköpingslaget i Tegera Arena i lördags släppte man till och med in mål i sitt eget powerplay, vilket innebar 0-3 till HV efter en period.

Det fick Roger Melin att såga lagets insats.

– Bland det sämsta jag sett. Pinsamt. Jag skäms fan över att stå i båset, sa tränaren i C More.

Ett par dagar efter Melins uttalande får Thomas Johansson besvara vad han anser om sin huvudtränares ord.

– Det var bra. Jag tyckte att han gjorde helt rätt för vi alla hade den känslan där och då; publik, spelare, ledare och jag. När jag kom ner till tränarna efter den perioden tyckte jag: "Varför kör vi inte för? Vad är grejen?". Sedan har vi sett matchen två gånger i efterhand och det var inte så att HV käkade upp oss och att vi inte hade en chans.

Efter en inledningsvis skadeförföljd höst har LIF fått varit helt senaste veckorna.

Nu hoppas "Tjomme" att laget kan svetsas samman ytterligare när alla pusselbitar är på plats – och redo.

Det är inte aktuellt att förstärka laget utifrån.

– Nej. Vi lyfte in Spencer (Abbott) och Philip (Samuelsson) nu under hösten och vi har en grupprocess som måste få fortgå. Samtidigt vill vi utveckla vårt spel, och då behöver vi inte slänga in eller ut någon. Vi har en bred trupp nu när vi är skadefria, 10 backar och 15 forwards. Det enda som kan ske är att någon knackar på min dörr och säger att den inte får spela och vill bli utlånad.

Har det skett?

– Nej, det har inte hänt. Vi låter det vara. Vi har en grupp som trivs tillsammans och får vi till special teams kommer det bli roligare framöver.

Calle Själin, Filip Johansson, August Berg, Marcus Karlberg och David Rundqvist som varit utanför truppen på slutet, det har inte funnits en dialog med dem att de ska ut på lån? Merparten av dem är i en ålder där speltid och en större roll kanske kan vara bra?

– Absolut. Men det har inte varit allt för många matcher i rad där vi varit skadefria. Vi är inne i en period där vi spelar matcher torsdag-lördag också, det är en lång tid utan matcher om man står över två i rad. Många tror att vi kan skicka iväg spelare till höger och vänster med, men det fungerar inte så. Det finns en annan part – hockeyallsvenska klubbar – som gärna vill ha spelare över hela säsongen, om det laget inte har 100 skador och kan tänka sig ett korttidslån. Sedan finns en annan part – spelaren – som måste vara villig att gå till en klubb under vissa premisser.

Det låter som att det inte är aktuellt med att låna ut spelare i dagsläget.

– Nej, inte just nu. Sedan om det finns spelare som inte spelar under en längre tid och vill bli utlånad, då får vi titta på det.

Och Melins position är fortsatt ohotad?

– Ja.