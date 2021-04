Leksandsmålvakten får fansens pris – utses till Årets krigare: "Jag är jätteglad"

Supporterföreningen Leksand Superstars har tillsammans med Nils Olsson Dalahästar under säsongen delat ut priset till Matchens krigare under säsongen.

På måndagen meddelar Leksand via sin hemsida att målvakten Janne Juvonen nu utses till Årets krigare, då han fått priset flest gånger under säsong.

– Det känns väldigt fint att få en sån här utmärkelse, säger Juvonen till klubbens hemsida.