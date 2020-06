Leksandskompisen rådde Hedberg att ta Mora IK-jobbet: "Det som driver Johan"

Han är uppväxt i Leksand, men det var i Mora IK som Patrik Allvin gjorde flest säsonger som seniorspelare.

1999 var han med och kvalade till elitserien under tränarlegenden Tommy Sandlin innan han återvände till Leksand för en säsong i högsta serien 1999/00.

Efter återkomsten från norska Sarpsborg mitt under säsongen 2000/01 var det också i Mora IK han avslutade spelarkarriären blott 27 år gammal efter en mycket poängstark säsong 2001/02 där han från sin backposition gjorde 23 poäng på 40 matcher i Hockeyallsvenskan.

Anledningen till det tidiga karriäravslutet var att han fick chansen som talangscout i Montreal Canadiens organisation.

Under 18 år som scout har Allvin jobbat sig upp till att sedan tre år tillbaka vara "director of amateur scouting" i en av de absolut största NHL-klubbarna, Pittsburgh Penguins.

Från sin bas i Detroit, där han bor med sin familj sedan två år tillbaka, följer han europeisk ishockey nära och när barndomskompisen Johan Hedberg sökte ett huvudtränarjobb efter att ha fått sparken som målvaktstränare i San José Sharks under säsongen 2019/20 var Patrik Allvin ett av bollplanken.

– Jag pratar mycket med honom. Och jag tycker först och främst att det är väldigt roligt att han fick det här uppdraget i Mora och för hans del och för Mora kommer det att vara väldigt intressant. Han har ett enormt driv och en klar målbild över hur han vill ha det. Sedan tror jag också att det kommer att bli en tuff omställning för honom, men rejält ödmjuk upplever jag att han är och jag tror att han får chansen att jobba väldigt brett. Han får vara delaktig mycket. Det är lite skillnad i hur man jobbar och tänker i Nordamerika jämfört med Sverige, men han har ett enormt sug för att vara headcoach och det blir spännande och följa, säger Allvin.

Mora IK har redan knutit till sig många talangfulla spelare. Och Patrik Allvin tror att Johan Hedbergs namn har bidragit till att spelare som Lukas Wernblom och Matteus Ward valde klubben.

– Johan som tränare kommer att attrahera enormt många unga spelare i och med det nätverk han har och den informationen han har till hela NHL. Han är ett väldigt respekterat namn här borta med hans karriär som spelare, med karaktären han hade och inställningen han hade, men också hans jobb som coach i San José. Jag tror att Mora kan attrahera unga spelare och hitta tillbaka till den plantskola de har varit. Och med sättet som Mora verkar vilja spela på ska det bli väldigt roligt att följa.

Rubrikerna blev stora när Leksands IF-ikonen utsågs till tränare i rivalklubben i början av maj.

För Patrik Allvin, som gjorde samma resa som spelare, är det dock inget kontroversiellt i det.

– Jag hade en fantastisk tid i Mora så det var inget konstigt när Johan frågade om det här heller. Historiskt sett, med vilka spelare och ledare som har varit i Mora, så är det fantastiskt vilka de har producerat genom åren, säger han.

Johan Hedberg anlände till Sverige under fredagen och såg själv fram emot att äntligen få börja träffa föreningen och spelarna.

Mora IK seglade snabbt upp som ett starkt alternativ i de båda kompisarnas diskussioner.

– Han var tidigt inne på och sökte sig till Europa. Han ville diskutera skillnaderna och sättet klubbarna jobbar och skaffa sig en bild. Vi har bollat lite olika som vänner och han har frågat, och när han väl fick möjligheten med Mora så diskuterade vi det också, berättar Allvin.

Och ditt råd var?

– Om det fungerade med familjen, och nu ska hans dotter gå i skola där, så skulle han ta det. Det här en möjlighet för honom att ta ett stort ansvar och göra mycket i en klubb. Också sättet att driva på och utbilda de här unga spelarna, det är det som är passionen som Johan har. Och också möjligheten att kunna jobba med dem på ett annat sätt och tålamodet också. Mora har definitivt inte samma budgetnivå som Björklöven, Modo och Timrå. Men sättet de jobbar på är att förädla talangerna och det är det som driver Johan.

Han hade möjligheten om han hade velat att komma tillbaka till NHL.

När Patrik Allvin tidigt gled in på scoutbanan – faktiskt samtidigt som Johan Hedberg peakade som hyllad målvakt i just Pittsburgh Penguins – förlängde kompisen sin spelarkarriär in i det längsta och valde sedan direkt att kliva in i tränarrollen 2013.

– Han hade också ett starkt intresse av själva sporten och ville stanna och jobba med människor. Han har fortfarande drivet att vilja vinna. Jag är inte förvånad att han valde att ta coachvägen.

Och ett steg tillbaka – i det här fallet till andraligan i Sverige – för att få ett huvudtränarjobb tror Patrik Allvin kan vara början på en resa som kan föra Johan Hedberg flera steg framåt.

– Är det så att de vill flytta tillbaka är det inga problem för honom få ett jobb här. Det skulle inte förvåna mig om han kommer tillbaka hit en sväng till. Han är så pass driven. Och han hade möjligheten om han hade velat att komma tillbaka till NHL. Men han ville pröva att stå på egna ben och vara headcoach.