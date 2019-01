Trodde att bilen var hans egen – döms för skadegörelse

En man i tjugoårsåldern dömdes för skadegörelse på en personbil som inträffade i somras vid torget i Leksands kommun. Den tilltalade har erkänt gärningen och medgett skadeståndsyrkandena.

I domen står att den tilltalade mannen försökte ta sig in i målsägandens bil i tron att det var hans egen eftersom båda bilarna var svarta. Efter flera misslyckade försök att komma in i bilen började han sparka och slå på den. Den åtalade har berättat under förhör att han vid tillfället var kraftigt berusad. Den målsägande upptäckte händelsen, ringde polisen och försökte stoppa mannen. Den tilltalade bad då om förlåtelse, berättade att han skulle betala för skadorna och stannade kvar tills polisen kom.

Tingsrätten bedömde den tilltalades agerande som allvarligt men ansåg att risken för återfall är liten. Därmed döms mannen till villkorlig dom och dagsböter. Han ska också betala försäkringsbolaget för skadorna till ett belopp om 42 554 kronor. Han ska också utge skadestånd till målsägande på 1 500 kronor.