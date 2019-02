Stiko Per på plats för Melodifestivalen i Slovenien: "Ett sagolikt äventyr"

Stiko Per har precis repat klart när vi når honom på fredagen, dagen innan finalen av det slovenska Melodifestivalen där Stiko Per medverkar på Renata Mohorics låt "Three bridges" som han översatt till engelska.

- Det har gått jättebra, jag blev uppkastad på scenen direkt och fick köra. Till skillnad från i Sverige så görs det hela inne i en tv-studio utan publik. Slovenien är ett väldigt vackert och mysigt land, säger Stiko Per.

I Slovenien består Melodifestivalen bara av en final med tio nummer som tävlar, inga deltävlingar, andra chanser och mycket mindre ståhej kring arrangemanget.

- Det är ett sagolikt äventyr att få gå in och göra det här och lära känna slovenska musiker. Det är mycket som är lika även om de har en annan mer avslappnad syn på det, det är inte den cirkusen som det är hemma.

Så samtidigt som deltävling 3 i Leksand avgörs blir det klart borta i Slovenien om hemmasonen Stiko Per Larsson får åka till finalen i Tel Aviv i Israel i maj.

- Det hade ju varit jätteroligt, som en fjäder i hatten för mitt låtskriveri. Det skulle isåfall kunna leda till fler uppdrag att skriva låtar och texter. Också lite skönt att inte stå längst fram på scenen.