Därför stoppades "Små grodorna" under världens största midsommarfirande – se publikens oväntade reaktion

Midsommarfirandet i Gropen i Leksand lockar runt 20 000 besökare varje år. Det har klassats som världens största midsommarfirande där en av höjdpunkterna är dansen kring stången till "Små grodorna".

Men i år avbröts plötsligt det klassiska hoppandet till "svansar hava det".

Ringledaren Anders Tull agerade blixtsnabbt när en kvinna i publiken såg ut att behöva sjukvård – och bad alla som dansade och sjöng med att pausa.

– Det var kanske 3000 som dansade. Till en början visste vi inte vad det var och då måste man ta till det hårda batteriet direkt, säger han och fortsätter:

– Jag var jätteimponerad över att alla stannade upp och lyssnade. Det kändes jätteskönt att man har den kontakten, som vi byggt upp under många år.

Kvinnan i publiken hade ramlat omkull och var något överförfriskad. Läkare och sjukvårdspersonal som var vid Gropen för att fira var snabbt på plats för att undersöka kvinnan, men uppmärksammade snart att det inte var någon större fara.

Men under tiden utspelade sig helt andra scener bland besökarna. Tusentals brast ut i den arenakända låten "Seven nation army" av The White Stripes.

– Förmodligen var jag lite avskärmad då så det märkte jag faktiskt inte, tyvärr, säger Anders Tull.

Men när kvinnan hade fått hjälp var det många som ville dansa klart – så "Små grodorna" dånade i landskapet bara minuter efter händelsen.

Anders Tull uppskattar att det var runt 20 000 personer på plats. Han har ju några års erfarenhet av att bedöma den saken.

– Jag brukar tänka att ishallen i Leksand tar runt 7000. När den är fullsatt vet jag ungefär hur det ser ut i samhället, och så tänker man lite si och lite så och ser mängden som rör sig till och ifrån, så jag skulle tippa på runt 20 000, säger han.