Leksands IF:s vd efter branden vid Tegera Arena: "När man får ett sådant samtal går många tankar genom huvudet"

Se intervjun med Andreas Hedblom här:

Tidigt i torsdags morse utbröt en brand i Drömmarnas arena som sedan spred sig vidare till Weda Skog Arena. För DT:s reporter kommenterade Johan Szymanski, räddningsledare hos brandkåren i norra Dalarna, situationen först så här:

– Vi har en fullt utvecklad brand i det som kallas Weda Arena. Vi är tre enheter på plats just nu och har rökdykare inne. Vi ska nu gå upp på taket och påbörja släckning därifrån. Just nu finns det spridningsrisk till Tegera Arena eftersom vi inte fått lågorna under kontroll än.

Vid 07.30-tiden var branden under kontroll, men samtidigt kunde man konstatera att det har uppstått skador i Tegera Arena på grund av rökspridning.

– Jag fick ett samtal tidigt i morse och var här vid kvart över fem, halv sex. När man får ett sådant samtal går många tankar genom huvudet. Det var en mindre rolig morgon att vakna till, säger Hedblom.

För Leksand väntar nu ett stort arbete för att få en överblick av skadorna.

- Vi har ju Drömmarnas arena, Weda och Tegera. Drömmarnas arena är ju ett område för utomhusaktivitet på sommaren. Den ligger i anslutning till Weda där vi har is i vanliga fall men inte nu. Weda är ju nedsläckt men det är framför Drömmarna som är hårt skadad. Jag kan inte se att vi kommer kunna ha den öppen framgent, säger Hedblom.

Vid klockan nio i morse var Hedblom även med på en presskonferens tillsammans med både räddningstjänsten och polisen och där meddelade polisen att de har inlett en förundersökning om grov mordbrand.