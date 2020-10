Leksands IF pausar SHL-verksamheten efter coronasmittan: "Jag känner stor oro"

I onsdags kom beskedet att torsdagskvällens bortamatch mot Brynäs sedan klubben fått sitt andra bekräftade coronafall i herrtruppen. På torsdagseftermiddagen meddelade SHL att även Leksands hemmamatch mot Frölunda på lördag flyttas fram på grund av flera nya positiva coronatest.

Båda onsdags- och torsdagsträningarna har varit inställda.

Nu pausas också all verksamhet kring Leksands IF:s herrlag med återsamling tidigast nästa vecka, fredag den 6 november. Ungdoms, junior och damverksamhet i föreningen påverkas inte.

– Sen får vi se lite därifrån hur vi hanterar det och om vi anser det lämpligt att återsamlas. Annars så kommer vi att samlas senare, säger Thomas Johansson, general manager.

Hur många spelare har fått positiva provsvar utöver de två som redan aviserats om?

– Det hänvisar jag till vårt medicinska team.

Under torsdagen gav Region Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom rådet att ställa in all verksamhet med träningar i två veckor.

– Det är inte helt omöjligt att det kan bli så, det vet vi inte nu. Nu har vi haft inställt sen i onsdags. Vi utgår från att laget träffas igen nästa fredag eftersom vi behöver ha en viss förberedelseperiod inför matchen vi sen har på tisdag. Det är lite tidigt att uttala sig om det nu, men vi anpassar oss efter rådande situation, säger Thomas Johansson.

Hur är det att planera verksamheten?

– Klart man blir orolig för alla som är konstaterat smittade och som sitter hemma med symptom. Jag känner stor oro. Det är inte roligt. Det är jävligt tufft.

SHL har efter lördagens omgång ett landslagsuppehåll på tio dagar innan serien återstartar tisdag den 10 november, enligt schemat.

På en vecka, sedan torsdag den 22 oktober, har nu 14 SHL-matcher skjutits upp på grund av covid-19-smitta i Djurgården, Leksand, Linköping och Luleå.

Hur länge tycker du att det här med flyttande av matcher kan fortgå?

– Jag har ingen aning. Än så länge finns det alternativa speldagar. Om situationen är ohållbar vet jag inte. Så länge det finns andra dagar att flytta till så fungerar det.

Borde ligan ta en paus?

– Jag har ingen åsikt om det. Det är helt och hållet upp till ligan, säger Thomas Johansson.

FAKTA: Alla framflyttade matcher så här långt

Torsdag 22/10: Linköping–Oskarshamn (nytt datum 5/12), Djurgården–Skellefteå (16/11).

Lördag 24/10: Linköping–HV71 (8/12), Djurgården–Brynäs (24/11).

Tisdag 27/10: Luleå–Linköping (12/1), Växjö–Djurgården (4/1).

Torsdag 29/10: Linköping–Malmö (4/1), Djurgården–Färjestad (26/1), Brynäs–Leksand (19/1), Rögle–Luleå (5/1)

Lördag 31/10: Oskarshamn–Linköping (17/11), Brynäs–Djurgården (8/12), Luleå–Rögle (8/12), Leksand–Frölunda (16/11).