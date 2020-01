Leksands forwardsstjärna tvingas bryta matchen efter smällen mot ansiktet: "Självklart ett avbräck"

Situationen såg till en början inte så allvarlig ut, men på repriser från sändningen av matchen mellan Leksand och Skellefteå kan man se hur Patrik Zackrisson får en armbåge i ansiktet av Robin Alvarez i mitten av den första perioden.

Leksandsstjärnan kliver snabbt av isen och när Roger Melin intervjuas i C More inför den andra perioden meddelar Leksandstränaren att Zackrisson inte kommer att spela mer under kvällen.

Efter den första perioden stod det 0-0.

