Leksandkaptenens lättnad – första målet på nio månader: ”Efter allt man sumpat”

Patrik Zackrisson har haft problem med målskyttet i Leksand.

Mot Luleå sprack äntligen hans målnolla den här säsongen.

Faktum var att det var nio månader sedan han senast gjorde mål.

– Klart att det är skönt att se den gå in för en gångs skull med alla lägen man sumpat, sa han till C More i pausen efter första perioden, när Leksand ledde med 2–1.

Men det var irriterat efteråt. Petr Cehlarik rev ner en puckförande Luleåspelare, vilket gjorde att Zackrisson kunde ta hand om pucken och skicka in den.

– Jag vet inte, jag har ingen aning om det är utvisning eller inte, men det öppnar sig för mig i alla fall, säger han efteråt.