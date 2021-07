Leksand värvar från ryska ligan – kanadensiska forwarden klar

Agnew har gjorde fyra säsonger i amerikanska NCAA innan hon senare flyttade till Kina för spel i den ryska ligan. Trots ett starkt poängfacit tidigare säsonger blev det bara sex poäng på 30 matcher föregående säsong.

– Lindsay kommer från en säsong med spel i ryska ligan och Vanke Rays som också spelade final den gångna säsongen. Hon har också varit kapten i såväl landslaget som under sitt sista college-år med Boston College, så det är en gedigen spelare med goda ledaregenskaper som stärker upp vår forwardsbesättning inför den kommande säsongen, säger Alexander Bröms, sportsligt ansvarig för Leksands IF:s damer till klubbens hemsida.

Lindsay Agnews, som inte spelat för några svenska klubbar tidigare, ser även hon fram emot att landa i Leksand.

– Jag ser fram emot att komma till Leksands IF, och jag känner att upplägget hos Leksand är prefekt för mig. Jag ser mig själv som en tvåvägsspelare som gillar att använda mitt passningsspel och mina offensiva kvaliteter för att skapa spel och bidra offensivt. Jag har hört att Leksand är en vacker liten by, att folket älskar hockey och sluter upp bakom både herr- och damlaget så jag ser verkligen fram emot att få chansen att spela i Leksands IF.