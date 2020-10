Leksand tappade ledningen – föll mot Frölunda efter kontroversiell kvittering: "Då kanske de inte hade dömt mål"

Efter en poäng i premiären mot Skellefteå och seger borta mot Malmö har nu Leksand två raka förluster i SHL.

3–5-nederlaget hemma mot Örebro i torsdags följdes upp av en ny förlust – 2–4 – i Scandinavium mot Frölunda på lördagskvällen.

Detta trots att Leksand inledde bäst och tog ledningen två gånger om när Marek Hrivik sköt både 1–0 och 2–1 – båda i powerplay – och gjorde sina första mål för säsongen efter åtta raka assistpoäng.

Men Frölunda vände och vann matchen.

Kvitteringen fram till 2–2 av halvvägs in i andra perioden av Nicklas Lasu blev omdiskuterat då Frölundaspelaren styrde pucken i mål bakom Janne Juvonen med skridskon.

– Han dirigerade pucken in i mål, det får man göra oavsett om skidskon är i luften eller i isen. Däremot får man inte sparka in pucken och sätta rörelseenergi mot målet. Men i det här fallet så bedömer vi att han dirigerar in den, han sätter ingen fart på pucken mot mål, kommenterade Morgan Johansson situationen till C More i den andra pausvilan.

– Om de visste hur bra jag var på fotboll, då kanske de inte hade dömt mål, sa Nicklas Lasu skämtsamt efter match.

När förre Leksandsbacken Filip Johansson snyggt sköt 3–2 till Frölunda i slutet av mittakten fick masarna jaga i slutperioden.

Chanser fanns, den allra bästa fick Carter Camper när han frispelades av Marek Hrivik – men skottet gick över.

I stället fastställde hemmalagets Robin Alvarez slutresultatet till 4–2 med knappt åtta minuter kvar av ordinarie tid.

Leksand tappar mark i tabellen efter lagets andra raka förlust och står nu som tabellnia på fyra poäng efter fyra omgångar.

Matchfakta/SHL

Frölunda HC–Leksands IF 4–2 (1–1, 2–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (8.14) Hrivik, Marek (Carter Camper, Patrik Zackrisson), spel fem mot tre, 1–1 (18.24) Joel Lundqvist (Max Friberg, Mattias Norlinder)

Andra perioden: 1–2 (5.03) Maren Hrivik (Patrik Zackrisson, Peter Cehlarik), spel fem mot fyra, 2–2 (7.13) Nicklas Lasu (Patrik Carlsson, Jesper Sellgren), spel fem mot fyra, 3–2 (17.51) Filip Johansson (Jan Mursak)

Tredje perioden: 4–2 (12.22) Robin Alvarez (Patrik Carlsson).

Skott: 39–29 (17–8, 7–10, 15–11).

Utvisningar, FHC: 7x2. LIF: 4x2.

Domare: Morgan Johansson, Linus Öhlund.

Publik: 50.

Leksands IF i Scandinavium: Janne Juvonen (Axel Brage) – Matt Caito, Lucas Nordsäter, Carter Camper, Marek Hrivik, Peter Cehlarik – Daniel Gunnarsson, Patrik Norén, Oskar Lang, Otto Paajanen, Mattias Ritola – August Berg, Calle Själin, Patrik Zackrisson, Nils Åman, Emil Heineman – Daniel Olsson-Trkulja, Jon Knuts, Martin Karlsson – Fredrik Forsberg, Jesper Kandergård