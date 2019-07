Leksand Sommarland gynnas av stekheta dagar: "I onsdags var det 6 000 i parken"

Leksands Sommarland brukar ha minst 1 500 besökare per dag under högsäsong, men under förra årets varma sommardagar hade parken runt 4 000 besökare per dag. Enligt parkansvarige Mats Nobelius har besöksantalet hittills inte varit lika högt i år.

– Det ligger under, vi hade så jättebra hela förra säsongen. Det är säkert tio procent lägre i år. Vi hade ju ingen bra start på den här sommaren, det var kallt, molnigt och blåsigt. Men vädret blir vad det blir, vi kan ju aldrig lagra sol och värme så vi kan inte göra mer än att värma upp våra pooler. Men nu den här veckan tar vi igen lite av tappet.

Idag är det 30 grader och sol, hur många besökare har ni?

– Det är alldeles lagom med folk idag, 4 000 ungefär. I onsdags var det 6 000 i parken, då blir det en hel del köer. Den första fina dagen man får med värme passar förmodligen många på att komma hit. Det blir lite panik och många på en gång då och sedan ebbar det ut lite.

Det ska fortsätta vara runt 30 grader i Leksand hela helgen, är heta dagar bra eller dåligt för sommarlandet?

– Ju varmare och finare väder det blir desto bättre är det för oss. Och det spelar ingen roll vilken dag på veckan det är i semestertider. Så vi hoppas det håller sig på 4 000- 4 500 per dag nu under helgen.