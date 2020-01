Leksand orkade inte resa sig efter försvarshaveriet – Marek Hrivik tvingades bryta matchen mot Djurgården

Kort om matchen

Det var en mardrömsinledning som de 5 733 i publiken i Tegera arena fick bevittna.

På 13.43 hade Djurgårdens stjärnforwards Jacob Josefsson, Patrik Berglund och Dick Axelsson effektivt kontrat bort ett ineffektivt Leksand. Då lämnade Janne Juvonen Leksandsmålet till förmån för Axel Brage.

Det dröjde dock bara tre och en halv minuter så hade även Brage fått släppa en puck förbi sig.

Leksand repade mod i de två sista perioderna, men den behövliga utdelningen i andra perioden kom inte och när väl laget reducerade två gånger om i tredje var det för sent.

Matchens anfallshaveri

Leksand hann spela åtta perioder mot Djurgården den här säsongen – utan att göra ett enda mål. Matchen blev en ny provkarta på missar från seriens ineffektivaste lag. Mattias Ritola, som till slut blev den som bröt måltorkan 10.32 in i tredje, sammanfattade det väl i en pausintervju i C More efter den andra perioden: "Du ser ju. Herre min gud skapare."

Matchens försvarshaveri

Gång på gång tappade Leksand puckar och gick bort sig i den första perioden. Och när målvakterna kunde förvänta sig hjälp – då fanns inte backarna där. Det var heller inte ett enskilt backpar eller kedja. Faktum är att samtliga spelare utom Fredrik Forsberg, Jon Knuts och Martin Karlsson var inne på baklängesmål.

Matchens time-out

Leksand testade med att byta målvakt efter 0–3. Men matchens time-out tog Djurgårdstränaren Robert Ohlsson 7.38 in i andra perioden. Då hade hans lag varit rejält tillbakatryckt av Leksand under inledningen av den andra. Trycket avtog dock inte – men Leksand kunde bara inte göra mål.

Leksands tre bästa spelare

1. Martin Karlsson

Lagkaptenen gick i bräschen återigen. Förutom att vara en av tre spelare som klarade sig undan att vara inne på ett baklängesmål i den första perioden så ordnade han också utvisningen på Tom Nilsson i andra perioden. I slutet var han också den som skymde målvakten Karri Rämö när Mattias Karlsson sköt 2–4.

2. Mattias Ritola

Borlängesonen fortsätter att vara en vägvisare för Leksand offensivt. Efter ett par riktigt rejäla missar under Leksands uppryckning i den andra perioden så kom till slut utdelningen – och det efter ett fint samarbete av det som ska vara lagets ledande kedja. Spencer Abbott screenade, Patrik Zackrisson passade i sidled och Ritola vispade till med ett välplacerat skott från slottet.

3. Marek Hrivik

Han rev och slet som vanligt, tillbaka från en sjukdom som höll honom borta från segermatchen mot Oskarshamn. Men 14.53 in i första perioden fick Hrivik en checking from behind från Djurgårdsforwarden Henrik Eriksson och i andra perioden tvingades han lämna isen. Hur allvarligt skadad Leksands poängkung visste vi vid denna texts publicering inte.

Matchfakta, SSL:

Leksand–Djurgården

2–4 (0–4, 0–0, 2–0)

Första perioden: 0–1 (1.58) Tom Nilsson (Jacob Josefsson, Patrik Berglund), 0–2 (8.02) Manuel Ågren (Tom Nilsson, Jacob Josefsson), 0–3 (13.43) Dick Axelsson (Sebastian Strandberg, Niclas Bergfors), 0–4 (17.08) Sebastian Strandberg (Alexander Holtz).

Tredje perioden: 1–4 (10.32) Mattias Ritola (Patrik Zackrisson), 2–4 (18.24) Mattias Karlsson (Daniel Gunnarsson, Jon Knuts) spel fem mot fyra.

Skott: 37–24 (15–14, 16–7, 6–3).

Utvisningar, Leksand: -. Djurgården: 1x10, 3x2.

Domare: Mikael Sjöqvist, Wollmer Edqvist.

Publik: 5 733.

Leksands lag: Janne Juvonen (Axel Brage) – Jonas Ahnelöv, Mattias Göransson, Martin Karlsson, Jon Knuts, Fredrik Forsberg – Philip Samuelsson, Daniel Gunnarsson, Mattias Ritola, Patrik Zackrisson, Spencer Abbott – Mattias Karlsson, Johan Fransson, Daniel Olsson-Trkulja, Marek Hrivik, Thomas Valkvae-Olsen – Andrée Hult, Linus Persson, Sebastian Wännström – Lucas Nordsäter, Oskar Lang.