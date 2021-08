Leksand förbereder sig för dubbla matcher i helgen: ”Perfekt för oss”

Under måndagen var det fullt ös i Tegera Arena. Leksands herrlag gjorde sin ispremiär under förmiddagen medan damlaget gjorde sin officiella ispremiär under eftermiddagen.

– Under helgen så har laget hunnit med fyra pass. Det har varit bra att komma igång, särskilt med nya utrustningen, säger Leksands damansvarige Alexander Bröms i föreningens livesändning.

Precis som för herrlaget så har damlaget bytt leverantör av utrustning. Från CCM så har det nu blivit Bauer.

– Allt är nytt. Själva konstruktionen i hela utrustningen är annorlunda. Det måste fås lite tid och tålamod, säger Bröms.

Redan till nästa helg väntar det träningsmatcher. På lördag gästas Leksand av Brynäs, och under söndagen kommer Djurgården på besök.

– Det är direkt på. Vi får en bra utmaning och vi har inget att vänta på. Tränar man i en längre period så tappar man stunsen lite, så det är perfekt att mäta sig direkt mot motståndare.

Men hela laget är dock inte med på ispremiären. Utöver några småskador så är nyförvärven Phoebe Staennz och den tjeckiska duon Katerina Bukolska och Tereza Vanisova på landslagsläger och ansluter senare till truppen.

– Vi är nöjda med lagbygget. Vi har en bra mix med offensiva och defensiva spelare. Det vi har fokuserat mycket på är karaktärer. Vi är jättenöjda och tror väldigt mycket på laget.

Men trots att Bröms tror på laget så är han försiktig när det kommer till att prata målsättningar.

– Vi vill se att vi förbättras varje dag. Det är ett jättejobb som vi måste fokusera mycket på. Vi måste vara noggranna varje dag för att ta kliv framåt. Innan jag kommunicerar ut målsättningen så måste jag träffa hela gruppen först och diskutera. Vi ska ha en rimlig målsättning som alla är överens om, säger Alexander Bröms i livesändningen.