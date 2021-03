Leif Lindström: Talang, träning och total hängivenhet – det kostar att ligga på topp

Bra dokumentärer kan få fart på livsandarna. Den om författaren Mare Kandre (SVT Play) får genast de filosofiskt latenta tankarna att snurra. De om skapande, om förmåga och att ta sin talang på allvar. Om självförbrännande hängivenhet, om uppoffring och där litterär tankeprecision är närvarande i varje rad och andetag.

När Mare Kandre debuterade med ”I ett annat land” som 22-åring, så visste hon redan att hon var ämnad till att bli författare. Hon skrev på sin debutbok under tre år, rättade och skrev om, en lång skrivprocess, med största allvar och genom självklar uppoffring tog hon sig an sin skrivuppgift. Hon följde därefter upp med romanen ”Bübins unge” och blev geniförklarad. Hon dog endast 42 år gammal år 2005. Se dokumentären!

Som sagt, man hamnar ibland i tankar. Som om vad den stora skillnaden mellan att vara duktig och bra, från hygglig till genial, från lagom till bäst. Talang, träning och total hängivenhet är nog mitt eget svar och efter det vidtar ytterligare en sortering. Det kostar på att ligga på topp!

Trots ambitioner ställs man ibland inför ett obarmhärtigt faktum, som den där gången där jag som stolt centerhalv i Borlänge bandyklubbs pojklag klev in på nyspolad is på klassiska Ön, idrottsplats i Edsbyn och där BBK skulle möta Edsbyns IF med Ola Johansson i laget, idag en f.d. bandylegend med massor av landskamper och VM-medaljer.

Det är lika med mitt skrivande, skapligt och ibland riktigt bra, men aldrig genialt. Möjligtvis en hygglig division 2-spelare i skriftställarnas ligaspel.

Ola från Edsbyn flöt lätt fram på skridskorna och med en perfekt kropps- och bollkontroll placerade han bollarna med jämna intervaller otagbart bakom vår målvakt. Samtidigt som Lindström från bullermyra, jagade Ola allt vad han orkade, högröd i ansiktet och det utan att ens få låna bollen. Ola var bandyspelare och jag spelade bandy, ni förstår skillnaden?

Alla år av träningstimmar på Sportfältet med fotbollskompisar som Bernt Ljung, Roger Hansson, Göran Arnberg och Janne Lindstedt, som resulterade i Allsvenskt spel för de nämnda, medan vi andra fick hålla till i gärdsgårdsserierna. Dom blev bra och vi andra skapliga.

Det är lika med mitt skrivande, skapligt och ibland riktigt bra, men aldrig genialt. Möjligtvis en hygglig division 2-spelare i skriftställarnas ligaspel. Jag kan liksom glimta till med en oväntad dragning någon gång, en hygglig crossboll och en resolut brytning, det bland meningar och bokstäver.

Medan andra tar sig igenom vilket försvar som helst, precis som Ola Johansson från Edsbyn gjorde, med sin bandyboll, som Mare Kandre gjorde med sin penna och Zlatan gör på fotbollsplanen. Alla genier med en obändig vilja till självuppoffring, utsatthet och priset är berömmelse, vilket ibland kan vara förödande, ja rent av livshotande.

Mitt i min vardag, bland hundpromenader, matlagning, målning och tapetsering som nu pågår, så nås jag av idén, att ge mig själv en chans, fullt ut. Det är jag väl värd?

Som ni förstår så handlar det inte längre om bandy eller fotboll, utan om mitt skrivande. Ni kan ju tänka er själva, ett halvår i en by bland bergen nära Medelhavet, där jag skulle intensivt umgås och brottas med mig själv och min väl dolda skrivar-genialitet och producera en bok, som i en förlängning skulle innebära ära och berömmelse. I fantasin skulle Bonniers och Norstedt sitta på sina förlag och otåligt vänta, beredda att slåss med överbud, för att komma åt mitt hibiskusdoftande bokmanus.

Leif Lindström