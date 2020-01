Leif Karlsson i Krylbo – 78-åringen som nästan klev ut genom PRO:s dörr och försvann

– Det började när jag var 15 år gammal, då ville jag ut på sjön, säger Leif Karlsson.

Det ville Leif Karlssons föräldrar absolut inte.

– Pappa ville att jag skulle jobba vid järnvägen och bli stins i Borlänge.

Det ville Leif Karlsson absolut inte.

– I hela mitt liv har jag haft ett behov av att röra på mig, säger Leif där han sitter vid ett bord i PRO:s (pensionärernas riksorganisation) lokal i Krylbo.

Lokalen börjar sakta fyllas av medlemmar. Idag står musik av trubaduren Thomas Nyberg på programmet. Två kvinnor går och plockar mellan de dukade borden i lokalen, det bjuds på tilltugg till föreningens sammankomst. Längst in i lokalen finns en scen och på den står ordförandens bord och stol.

– Här har jag suttit i sex år, och jag lär väl sitta ett tag till, säger Leif Karlsson.

Han drar en lätt suck och tittar ner över rosa gerberer och brutna servetter på de dukade borden, och fortsätter:

– För egen del hade jag kunnat lägga av nu, men om jag och min fru slutar engagera oss kan vi lika gärna bomma igen lokalen, säger de andra medlemmarna. Herr och Fru PRO kallar de oss.

– Äh, än är vi unga, vi orkar ett tag till, hojtar Leifs hustru Gudrun (Fru PRO) från andra änden av rummet.

Leif bodde i ett radhus i Spanien fram till för elva år sedan. När han vid ett tillfälle var på besök hos sin syster i Avesta och träffade Gudrun, som han senare gifte sig med, sålde han det. Gudrun var inte lika sugen som han var på att bo utomlands på heltid. Sedan dess har han bott i Avesta.

Elva år, så lång period har han tidigare i sitt liv sällan varit bofast på samma ställe. Hade Gudrun bara velat så hade de flyttat till Spanien för längesedan. Regnigt och jäkligt, tycker Leif om Avesta. Och de enda sysselsättningar han har här är ordförandeskapet i PRO och engagemanget i bostadsrättsföreningen i Krylbo.

– Och så håller jag i promenaden för pensionärer på tisdagar. Antikrundan kallar de oss, säger Leif, utan att skratta.

Även om han trivs, så tycker han att det händer lite för lite.

Leif blickar ut över borden igen.

– Ja, jag vet inte. Jag har nog alltid haft en äventyrslusta.

Så börjar han berätta.

Det började som sagt när Leif var 15 år, då han ville ut på sjön. Ett halvår dröjde det innan hans föräldrar, som till en början varit skeptiska till sonens planer, till slut gav med sig och ändå skrev på papperna han behövde. Leif drog omedelbart från Borlänge ner till Göteborg, där han tog in på sjömanshemmet. Han minns att det var fattigt medan han gick och väntade på att bli uppropad. För 10 öre fick man en kubb på hemmet, för 10 till fick man en kopp kaffe.

– Det glömmer jag aldrig, när jag hade gjort slut på alla mina pengar och bara hade en 10-öring kvar, men ändå fick både kaffe och kubb.

Till slut var läget så knapert att han en dag blev tvungen att lämna in sin röda blazer på en pantbank. Det var bara några dagar innan skeppet Stratus gick i hamn i Göteborg. En mässuppassare (den som serverar manskapet på ett skepp) söktes. Leif blev uppropad, och fick hyra på farkosten – så började ett 1,5 år långt äventyr till sjöss.

Stratus var på väg mot Australien för att runda kontinentens kust, för att därefter styra mot Afrika. Med i lasten tillbaka från Australien fanns kängurur som skulle till Hamburg. När skeppet nådde sydspetsen av Afrikas kust hamnade det i en oceanstorm. Burarna med kängurus slets loss och gled ut över däck, varpå djuren började tumla runt på den öppna ytan. Dramatiken slutade med att Leif och några andra från besättningen fick springa efter och ta rätt på dem. En del kängurur var så skadade att enda alternativet var att skära halsen av dem och kasta kropparna överbord, andra fångades in.

– Det kan vara svårt att få fatt i en känguru. Svansens spets är hård, den använder de när de slåss. Och klorna ska man akta sig för, de är väldigt vassa. Äh, till slut bara kramade jag om en av dem bakifrån, och stoppade tillbaka den i buren.

Efter en månad fast till sjöss på Indiska oceanen vid Afrikas kust började vatten och olja ta slut på Stratus, fick de hjälp att komma i land i Kapstaden.

– Jag glömmer aldrig hur det gungade när vi till slut steg i land.

Här snabbspolar vi Leifs liv lite: han kom hem från sjön, åkte ut på sjön igen, kom hem, gjorde lumpen, träffade en tjej och fick en dotter när han var 22 år. Så blev det dags att skaffa sig ett arbete. Hur gör man då, om man är en person som alltid haft ett behov av att röra på sig?

– Jag blev flyttkarl, mitt första egna hem var i en flyttbil. Ena dagen var jag nere i Malmö, andra dagen uppe i Kiruna.

Efter några år kände Leif att det var dags att göra en förändring, resorna mellan städerna i Sverige var inte äventyrliga nog. Han läste några kurser i vaktmästeri och fick jobb på ambassaden i Stockholm.

– Så började jag flytta ambassadörens bohag runt i Europa, mellan Prag och Hamburg, Bern, Paris och Bryssel. De bor ju bara max två år på samma ställe.

1973 bodde Leif i Bålsta. När hans dotter började ta lektioner på en ridskola tänkte han att det vore kul att höra efter om det inte fanns en häst åt honom också. Som barn hade Leif ridit mycket.

Var det hästhoppning, eller kanske dressyr, som intresserade Leif Karlsson?

Nej.

Distansritt kallas ridsporten där ekipaget ska följa en markerad terrängbana och komma först i mål. Banan kan vara upp till 16 mil lång, ibland längre. Skritt, trav, och galopp är tillåtet – men hästen ska vara välmående när den kommer i mål, annars diskvalificeras ekipaget. Sporten är som ett maraton för en häst, men kräver stor uthållighet även av ryttaren.

Distansritt, det var något för Leif Karlsson.

Under flera år tävlade han i europamästerskap och världsmästerskap, och på 90-talet blev han nordisk mästare i distansridning. Då hade han hunnit fylla 50 år.

– ”One man, one horse, one hundred miles and one day”.

Leif minns hur det lät i radion 1996, när han deltog i världsmästerskapet i Kansas i USA.

På natten, när han ridit 14 av mästerskapets 16 mil, kom han fram till en lång backe. Leif klev av den trötta hästen och började leda den uppför backen. När han gått en bit passerade han en liten kille, som också gick med sin häst. När de kom upp till backens krön kunde killen inte komma upp igen, så Leif lyste med sin pannlampa mot en sten, och hjälpte honom upp på hästen. Killen frågade om de kunde rida tillsammans mot mål, varpå Leif svarade ”javisst, det kan vi väl göra”. När de skulle skiljas åt efter tävlingen frågade pojken om han kunde få Leifs telefonnummer. Inget konstigt med det tyckte Leif. Han gav bort sitt nummer och tänkte inte mer på det. Leif knäppte bronsmedaljen i VM, satte sig på planet och åkte hem till Sverige igen. Ett år senare kom det ett telefonsamtal.

– Då visade det sig att det var shejken av Dubai, shejk al Maktoums son jag hade hjälpt på tävlingen.

Så kom det sig 1998 att Leif Karlsson från Borlänge blev bjuden av shejken i Dubai att besöka hans land som tack för att han hjälpt hans son. Det bjöds på flott hotell, platser på läktaren till stora galopptävlingar, ridturer och fester i öknen. Som ytterligare tack för stordådet fick Leif ta emot ett skärp med ett guldemblem som spänne, där texten ”Horsemanship” var ingraverad.

– ”Always to finish”, sa en fransman till mig en gång. Jag hjälpte ofta andra under tävlingar, utan att bry mig om att vinna. Det viktigaste för mig har alltid varit att fullfölja tävlingar.

En monoton ringsignal från en telefon som inte är en android ljuder genom PRO:s samlingslokal. Fler medlemmar har slutit upp för dagens träff.

– I februari är det årsmöte och då blir jag vald till ordförande igen. Man sitter i tvåårsperioder. Sen får det räcka, säger Leif Karlsson, och fortsätter:

– Nästnästa sommar, har jag sagt, då åker jag härifrån. Det blir Spanien i en månad. Då ska jag rida.