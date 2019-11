Legorobotar utmanar Vansbroelever i Borlänge

I morgon, lördag, åker tio högstadieelever från Smedbergsskolan till Borlänge för att tävla i First Lego League; en programmeringstävling där det gäller att skickligast ratta en legorobot.

INSÄNT. Det började med att skolans IKT-pedagog, Helena Ersbjörs-Danielsson, ansökte om pengar till teknikprylar till programmeringskurser. Via Ljungbergsfonden fick skolan en summa att köpa in Legorobotar för - men ett villkor var att ett gäng elever skulle vara med och tävla i First Lego League i Borlänge.

‒ Så här är vi nu, säger NO-läraren Sara Eriksson, som tillsammans med kollegan Marit Håkansson Morén är lagledare.

I onsdags träffades eleverna från årskurserna 7, 8 och 9 för att finslipa teamet inför lördagens tävling.

‒ Det handlar bland annat om att ”lära” robotarna att åka, svänga och lyfta saker. Under lördagens tävling ingår flera olika moment, till exempel ska robotarna ta sig igenom en bana, en slags spelplan, där de ska utföra olika moment och uppdrag som vi fått veta på förhand.

I tävlingen ingår också ett uppfinningsmoment. Det står Elin Andersson och Solin Dogan bakom, och det handlar om en ”smart kafeteria”.

‒ Vår idé går ut på att en robot ska kunna hjälpa till att göra kafeterian mer effektiv, säger Solin Dogan.

På lördag är det alltså dags för tävling i Borlänge och vinnaren går vidare till en final i legots hemland Danmark, närmare bestämt i Köpenhamn.