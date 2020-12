Legendariska Queen kommer till Tällberg – nu berättar Torleif sin osannolika historia: "Ibland knackade vi på dörren till Freddie"

Historien börjar i Wembley Arena i London den 7 september 1984 – eller kanske snarare några dagar senare i Liverpool, utanför Beatles-muséet där Torleif Svensson smitit in för en snabb titt.

Torleif, som på den tiden arbetade som chef på Lantmäteriet, var i England på tjänsteresa. Kvällarna spenderade han dock på olika rockklubbar i London där han fokuserade helhjärtat på sin passion – fotograferandet.

Till slut hade han över 50 rullar med bilder på bland annat Jethro Tull, Ultravox, Depeche Mode, Iron Maiden och inte minst Queen som spelade på Wembley Arena den där septemberdagen.

När han kom tillbaka från sitt besök på muséet möttes han dock av en krossad bilruta. Och kameraväskan, som även innehöll hans bildskatt, var försvunnen.

– Jag grät den natten. Inte för kameran för det kan man ju köpa nya, men för bilderna och framförallt de på Queen, berättar han.

Där och då föddes vad han beskriver som en besatthet av att få nya bilder på bandet.

– Så när jag i maj två år senare fick höra att de skulle spela på en festival i Montreaux packade jag bilen och drog ner.

– Sedan hängde jag vid hotellet där bandet bodde, och till slut kom gitarristen Brian May ner i lobbyn.

Torleif presenterade sig och de fann snabbt flera gemensamma nämnare. Han berättade även om de stulna filmrullarna och det hela slutade med att han blev medbjuden på en kryssning tillsammans med bandet. Och det skulle inte bli den sista...

När Torleif, som nu sagt upp sig från chefsjobbet för att satsa helhjärtat på fotograferandet, kom hem till Stockholm skulle en av hans bilder – som tryckts upp på en åtta kvadratmeter stor canvas – visas upp på NK I Stockholm.

Trycket blev dock försenat och när varuhuset istället satte upp annat på väggen stod Torleif plötsligt med en enorm bild utan någonstans att hänga den.

– Så jag tog rullen under armen och bad att få träffa Thomas Johansson på EMA-Telstar, senare Live Nation.

Han gillade det han såg och det blev bestämt att bilden, som en fin gest till bandet, skulle hängas backstage på Queens konsert på Råsunda.

– Dagen efter kallades deras manager Jim "Miami" Beach mig till Grand hotell. Jag visade upp lite fler av mina bilder och de tyckte att de var så spännande att de bad mig hänga med på turnén..

Turnén var "The Magic Tour" – det som skulle komma att bli den sista med Freddie Mercury.

– Jag och Brian May hade många gemensamma intressen, bland annat fotograferandet, och vi gick på barrundor på kvällarna och pratade bilder. Han ville hela tiden se bilderna så jag fick åka runt och leta upp labb där jag kunde framkalla dem, minns Torleif.

– Sedan satt vi och tittade på dem, och ibland knackade vi på dörren till Freddie. Han var inte riktigt lika intresserad men brukade väl säga att de var fina.

Totalt blev det tre månader på vägarna och otaliga bilder. Men en av de som kanske betyder allra mest är den som Torleif valt att döpa till "We are the champions".

– Det här är den sista bilden på Freddie Mercery på scen, i Knebworth park, säger han och visar bilden där sångaren är iklädd både mantel och krona.

– Det här var extranumret, och jag fick vara med. Det visade sig bli sista framträdandet på sista turnén...

Efter den omvälvande upplevelsen fortsatte Torleif att satsa helhjärtat på fotograferandet. Åren gick och bilderna från turnén låg orörda, fram tills 2018.

– Efter att jag sett filmen Bohemian Rhapsody bestämde jag mig. Då kände jag att nu är det tajming.

Han satte ihop en utställning som visade för första gången i Stockholm i november 2019. Efter det har den även besökt Malmö. Nu är det dock dags för leksingarna att få ta del av bildskatten. Fram till den 2 januari hänger den nämligen på Greenverket på Green Hotell i Tällberg.

– Torleif var fotograf för en organisation som heter Star for Life och det var så vi träffades, berättar Salka Eynon Börjeson som driver hotellet.

– Efter det har vi rest i Sydafrika tillsammans och även haft insamlingsprojekt. Så nu känns det jättekul att kunna bjuda upp Torleif till att göra en helt ny typ av utställning här.

Hon berättar att man kommer att försöka ta emot så många som möjligt, men att det – om intresset är stort – kan bli aktuellt att visa den i 20-minuterspass för att undvika trängsel.

– Dessutom kommer Torleif, under tre helger framöver, att vara på plats för att visa bilderna och berätta sin historia.