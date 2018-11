Ledare: EU har en nyckelroll i kampen för att minska mängden plast som hamnar i haven

Varje år hamnar uppemot 13 miljoner ton plastavfall och plastskräp i världens hav. Enligt Håll Sverige Rent är det vanligaste skräpet på våra svenska stränder plastfragment följt av fimpar, platspåsar och förpackningar.

Under mätningar på stränder runt Kattegatt, Öresund och Östersjön hittades i medeltal sex plastpåsar per 100 meter strand, vilket innebär en platspåse per 16:e meter. Det är en kraftig ökning mot 2016, då det hittades en platspåse per 38 meter strand.

All plast som spolar i land kommer förstås inte från Sverige utan kan ha förts med strömmar långväga ifrån, men vi är knappast oskyldiga. En hel del plast hamnar i naturen även i Sverige, det behöver man bara stanna till vid en rastplats för att förstå.

Men det är främst i andra delar av världen som nedskräpningen av haven är som värst.

Enligt en rapport från 2015 av Ocean Concervancy och McKinsey Center for Business and Environment står Kina, Indonesien, Filippinerna, Vietnam och Thailand för 60 procent av allt plast som kastas i världens hav.

“Om inget görs kommer det år 2050 finnas mer plast i haven än det finns fisk.” har Frans Timmermans, EU-kommissionär med ansvar för hållbar utveckling, sagt.

De flesta av oss har nog retat oss på nedskräpad natur som förfular våra smultronställen. På stränderna blir det extra tydligt där allehanda gammalt skräp samlas vid strandkanten.

Men förfulningen är den mer harmlösa konsekvensen av nedskräpningen.

Plasten hamnar i berg av skräp, "öar" av plast eller bryts ner till mikroplaster – något som i allra högsta grad påverkar det marina livet och därmed även våra livsmedel. Forskare är eniga om att plastskräpet skadar miljön.

Efter en lagändring förra året frågar butiker numera om kunden behöver en plastpåse. Är svaret jakande får kunden köpa påsen. Många har muttrat över detta faktum och ifrågasatt nyttan men faktum är dock att kampanjen tagit skruv ordentligt i Sverige där användningen av påsar minskat drastiskt.

Viss plast är viktig att använda, som inom exempelvis sjukvården där plastföremål är mest hygieniska i många fall. Plast förlänger hållbarheten på livsmedel.

EU-kommissionen presenterade tidigare i år en plaststrategi där man bland annat föreslog förbud eller reglering av de tio plastprodukter som är vanligast, som sugrör, plastbestick- och tallrikar. Ett förslag var också att öka lönsamheten i plaståtervinning.

Det är i form av internationellt samarbete, som inom EU, som är vår bästa chans att göra förändringar på miljöområdet.