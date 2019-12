LEDARE: Succé för Johnson – katastrof för Corbyn

Det brittiska parlamentsvalet hade tre stora utropstecken: Boris Johnsons succé, Jeremy Corbyns fiasko och att Skotska nationalistpartiet nu lagt Skottland under sig.

Opinionsmätningar före valet visade att Boris Johnsons Konservativa parti, Tories, skulle kunna få egen majoritet – men att partiet skulle få en så överväldigande majoritet låg inte i korten. Och för Johnson, där valrörelsen visat att han inte har några politiska vänner kvar i andra partier att söka koalitioner med, var valresultatet precis vad han behövde.

Storsegern i valet innebär att Boris Johnson sitter på ett säkert mandat i fem år, inte minst viktigt vad gäller hans stora uppgift att genomföra Brexit. Medvetet ville Johnson göra detta till ett Brexitval, där hans parti koncentrerade sin kampanj på att vinna områden där väljarna klart röstade för att lämna EU vid folkomröstningen på sommaren 2016 – inte minst klassiska Labourfästen.

Den politiska kartan har nu ritats om. Räknar du bort London, södra Wales och områden nära Liverpool och Manchester i västra England och de nordöstra delarna vid Sunderland och Newcastle färgas kartan konservativt blå – arbetarklassen vände Labour ryggen, den röda muren föll.

I mångt och mycket blev detta ett Brexitval, visst. Men onekligen spelar det in att Labour leddes av Jeremy Corbyn. Han har inte gått hem hos väljarna och, vilket visade sig under valnatten, inte heller bland sina egna partiföreträdare. Det gick 13 på dussinet, de Labourkandidater som under valnatten när valkatastrofen fick konturer, ställde sig vid en mikrofon och lade skulden på Jeremy Corbyn. Där budskapet ofta var att Corbyn har varit mer intresserad av att tala till vänsterflygeln i partiet än till väljarna. Och det mycket röda valmanifest som Labour gick till val med föll inte i god jord.

Det är flera parlamentsval sedan Labour var det dominerande partiet i Skottland – men i och med detta val är man i princip utraderat. Ett enda distrikt, södra Edinburgh, vann Labour. I stället gjorde Skotska nationalistpartiet, SNP, under Nicola Sturgeon ett kanonval. Och får nu 48 av de 59 mandaten från Skottland – en ökning med 13 mandat.

Om det finns något smolk i Boris Johnsons glädjebägare är det detta: Skottland röstade klart för att vara kvar i EU 2016, och SNP:s viktigaste krav nu är att låta skottarna återigen få folkomrösta om självständighet. Det blir svårt för Boris Johnson att överbrygga den uppenbara sprickan till det förenade kungadömets nordligaste utpost.