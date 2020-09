LEDARE: Partiledardebatten tog upp just de frågor som är brännande i Borlänge just nu

Den märkliga politiska spelplanen som januariavtalet skapat ligger kvar även under coronakrisen, och skapar en debattmiljö där alla debatterar alla mot alla.

Jonas Sjöstedt (V) gjorde sin sista debatt, och avtackades med presenter. Avtackningarna belyser också det nya parlamentariska läget, då Sjöstedt fick tillfälle att tacka såväl Ulf Kristersson (M) som Ebba Busch (KD) för samarbetet för att få fram mer pengar till kommuner och landsting.

Flera gånger lyfte Ulf Kristersson vikten av att alla partier är redo att samarbeta i frågor med brett stöd, även om det sker utanför rådande samarbeten eller med oväntade samarbetspartners.

När frågan om statligt huvudmannaskap för skolan – en fråga som oväntat förenar Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet – lyftes i ett replikskifte mellan Kristersson och Johan Pehrson (L) lovordade Kristersson viljan att hitta brett stöd för frågan, även om han inte delade åsikt i sak.

Är detta en utveckling svensk politik går mot rent allmänt? Att riksdagen får en ökad betydelse, där enskilda frågor kan förena partier man inte väntar sig ska hitta beröringspunkter, vilket i sin tur gör regeringsmakten både kringskuren och mindre viktig än förr?

Inte helt förvånande var det trygghetsfrågan som dominerade debatten. Kristersson uppmanade Stefan Löfven att ta inspiration från Danmark.

Han tog upp den färska danska domen mot medlemmar ur det svenska gänget som kallats Dödspatrullen, och kallade det en skam att det danska rättssystemet behövde städa upp där det svenska misslyckats.

Annie Lööf (C) gjorde sin första debatt efter sin föräldraledighet. I sitt öppningsanförande verkade hon nöjd med att surra sig fast som galjonsfigur för januarisamarbetet, för att sen gå hårt ut mot samarbetspartnern Stefan Löfven och kräva hårdare tag mot stöldligorna som drabbar landsbygden.

Mest skoningslös i sin kritik mot Löfven var dock Ebba Busch (KD), som uppmanade riksdagen att fälla regeringen. Upprepade gånger lyfte hon Lex Adriana, Kristdemokraternas paket med åtgärder mot gängkriminaliteten som döpts efter den tolvåriga flickan som sköts ihjäl i Botkyrka i början av augusti.

Flera tidigare skottlossningar lyftes, som restaurangmordet i Göteborg 2015, för att visa på Löfvens brist på handlingskraft.

Busch har en viss poäng där. Och det är sant att regeringen inte förmått hantera situationen på det sätt som hade behövts. Att regera landet med en färdigförhandlad punktlista har visat sig svårt, inte minst för att man bli inflexibel inför nya utmaningar.

I Borlänge har det varit två skjutningar under augusti. Under en av dessa träffades en person och tre personer sitter just nu häktade för försök till mord.

Polisen motarbetar tre kriminella gäng som slåss om drogmarknaden, Enligt uppgifter till nyhetsredaktionen är det i huvudsak ”klassiskt kriminella som funnits i alla tider” samt två etniska grupperingar som är aktiva i området Tjärna Ängar.

Både förebyggande åtgärder och tuffa tag för att bura in kriminella vore välkommet för att rå på gängkriminaliteten, och borde kunna få brett stöd i riksdagen. Partierna står inte långt ifrån varandra här heller. Framöver behövs mindre snack och mer verkstad.

Mimmie Björnsdotter

Jens Runnberg