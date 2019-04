Jens Runnberg: Därför struntar jag i vad Annie Lööf och Jan Björklund sagt när jag röstar i Falun

Man kommer ju att sakna käbblet mellan Jonas Sjöstedt (V) och Jan Björklund (L) i sociala medier, när Björklund slutar.

"Det är ändå rätt rimligt att väljarna hellre vill ha en Vesuvio än Liberalernas politik", vitsade Sjöstedt sedan L i Falun fått belgiska pizzamenyer i stället för valmaterial i en felaktig postförsändelse.

Varpå Björklund kontrade "Pizza är som politik. Det godaste finns i mitten. Ytterkanterna är hårda, smaklösa och lämnas oftast ensamma".

Jag tror inte att Björklund hade detaljstuderat valresultatet 2018 när han skrev det där, men i sak har han ju rätt även om V i Falun.

Att V+MP+S ska lyfta nio procentenheter på sex månader, så att V kan ingå i regeringsunderlaget igen, förefaller direkt osannolikt. Och någon annan majoritetskonstellation där V ingår är ju knappast trolig. Så liknelsen till kvarllämnade pizzakanter håller.

Men det är knappast V:s fel. Det lokalt mycket aktiva V har ökat i valen både 2014 och 2018 och är nu uppe på hela 9 procent. I stället är det S i Falun som i två val backat totalt 10 procentenheter i kommunen (mer än var fjärde väljare har förlorats!) och MP som backade med 2,5 procentenheter och förlorade var tredje väljare under en mandatperiod.

Raset för S i Falun under dessa mandatperioder har varit fem gånger så stort som för S i Sverige. Så det är just i Falun S måste rannsaka sig om varför arbetarekommunens lokalpolitik här inte tilltalar väljarna.

Hur har S lagt om och förnyat sin kommunpolitik för att vinna tillbaka dem som tidigare röstade på partiet? Och hur kommer det sig att C nästan fördubblat väljarandelen i Falu kommun under två val – vilka politiska förslag från C och företrädare från C har tilltalat allt fler väljare?

Men alltför mycket i valrörelsen i Falun har handlat om annat än kommunpolitiken och valets centrala dimension av Faluväljarnas ansvarsutkrävning för det politiska mandat som valet 2014 gav partierna.

Gång på gång förs irrelevanta politiska dimensioner från riksnivån in i valrörelsen. Dala-Demokratens ledarredaktion spekulerar i att "soffan lockar nog" M- och KD-väljare i Falun eftersom det inte blev en alliansregering i Rosenbad (!) och eftersom Annie Lööf (C) stöder Joakim Storck (C) som kommunstyrelsens ordförande!

(I ett resonemang med likartad verkshöjd jämställer samma DD-krönikör för övrigt Storck med Ukrainas omstridde president Petro Porosjenko!)

Jonas Sjöstedt framhåller i ett desperat försök att få äpplen att handla om päron att "Det blir första mätningen på riktigt efter riksdagsvalet".

På samma tema menade Peter Hultqvist (S) under sitt besök i Falun på torsdagskvällen att valet ska ses som en viktig indikation på vartåt "vindarna blåser".

Det ska det naturligtvis inte alls!

Hultqvist menade också att omvalet bör användas för att "skicka en signal" om att Faluborna inte är tillfreds med det nya borgerliga styret i Region Dalarna. Hultqvist tramsar igen! Han förringar Falupolitiken.

Valet i Falun i morgon borde handla just om aktuella politiska frågor i Falu kommun, om ideologisk tillämpning av politiken här och om ansvarsutkrävning för perioden 2014-2018.

KD i Falun skryter om att Ebba Busch Thor har högst förtroende av samtliga partiledare men det är sannerligen inte hon som tar plats i kommunstyrelsen i Falun om KD gör ett starkt val på söndagen.

Det gör i stället KD:s Katarina Gustavsson, som, försiktigt uttryckt, är en politiker av en helt annan kaliber. Det är snarast en nackdel för den politiska processen att varenda partiledare prickat in Falun i sina kalendrar den senaste veckan.

Annie Lööf kandiderar inte till någon nämnd och det gör heller inte Jan Björklund. Jag hoppas innerligt att väljarna komplett struntar i deras framträdanden i Falun, utöver att dessa och andra partiledare kan bidra till att valtemperaturen går upp och valdeltagandet ökar.

Det är helt andra frågor än regeringsbildningen i riket, eventuella förtroenden för Ulf Kristersson, sympatier för Jonas Sjöstedt och motviljor mot Stefan Löfven som ska avgöra valet i Falu kommun.

Höll Faluns politiska makthavare sina löften som gjorde att de fick väljarnas förtroende 2014? Har förvaltningen av skattepengarna, Falubornas gemensamma resurser, framstått som kompetent under mandatperioden?

Vad har partierna för kommunal kultur-, klimat-, närings-, trafik-, jobb-, skol-, landsbygds- och äldrepolitik? Kommer dessa till uttryck i deras budgetförslag, eller svarar de som MP att "vi hann inte"? Tillräckligt mycket ekonomiska överväganden hann MP i alla fall med för att veta att de vill höja kommunalskatten!

Det är svaret på sådana frågor som avgör hur jag röstar i min vallokal på Västra skolan i morgon.

Partiledarbesöken lämnar jag alldeles därhän.