Gabriel Ehrling Perers: Till sist har synen på EU mognat

2004 kom EU-kritiska Junilistan in i Europaparlamentet med 14,5 procent av rösterna. 2009 kom Piratpartiet in med 7,1 procent. 2014 kom Feministiskt initiativ in med 5,5 procent.

Att det bland våra EU-parlamentariker nu inte längre finns någon som företräder en politisk dagslända tror jag faktiskt är ett uttryck för att den svenska synen på EU har mognat. Fler saker pekar på det.

Ska man tro SOM-institutets undersökningar har stödet för ett EU-medlemskap aldrig varit större än det är nu. Nästan sju av tio väljare säger sig vara aktivt emot att Sverige skulle lämna EU.

För första gången har vi också haft en EU-valrörelse där medlemskapet inte varit en aktiv och definierande fråga.

Både Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna deklarerade i ett tidigt skede att man lagt kraven på ett svenskt utträde åt sidan. Detta trots att partierna principiellt är motståndare till EU-samarbetet. I ljuset av "Brexit"-debaclet framstår det helt enkelt inte seriöst att föra fram en sådan politik.

Vid folkomröstningen 1994 röstade 6 av 10 i Dalarna nej. Som SVT Dalarna uppmärksammade tidigare i våras var nästan åtta av tio emot i Älvdalen. Även i byarna där jag bor och växte upp (i andra änden av länet) tror jag att nästan alla röstade emot.

En riktigt lång resa har länets centerpartister gjort. Först var det "Ja till Europa – Nej till EU" och klistermärken med "Sverige kan. Bättre – EU-nej tack".

Efter att Sverige gått med laddade Centerpartiet inför EU-valet 1995 med sloganen ”Nja till Europa” (partiet var för vissa delar, emot andra, som EMU). Som en symbol för kluvenheten gick partiet till val med tre toppkandidater för att också locka dem som var emot. ”Kryssa Hasse, pålitlig EU-kritiker”, var ett budskap som gick hem i stugorna.

Därefter kom den gradvisa anpassningen till insikten att ett EU-medlemskap faktiskt är bra för den svenska landsbygden. I det här valet har länets centerpartister burit fram den starke EU-vännen Fredrick Federley till framgång.

Visst lämnade den här valrörelsen en hel del att önska. Som alla valrörelser gör. Men det var den första då vi kom bortom att tjata om "Nej till EU". Det var ett viktigt framsteg. Det är av goda skäl vi inte ägnar valrörelsen inför riksdagsvalen till att prata om "Ja eller Nej till Sverige".

Det var därför inte särskilt överraskande att Liberalernas föll platt med kampanjen "Ja".

Väljarna har gått vidare. Det finns viktigare saker att prata om.

