Ledare: Hjälper det oss verkligen att utlysa klimatnödläge?

Inom klimatpolitik krävs konkreta idéer. Men i vår tid verkar det alltför ofta vara frestande att skrika högt efter symboliska ställningstaganden – inte sällan med rätt oklara poänger.

Under senvåren utlyste Storbritannien som första land i världen klimatnödläge och under sommaren hakade Kanada på. I Sverige driver Vänsterpartiet liksom Greenpeace frågan och det florerar just nu förslag om att enskilda kommuner borde ta lokal ställning och utropa nödläge.

När Storbritannien i maj fattade sitt uppmärksammade beslut var det i praktiken ett sätt att visa på parlamentets ambitioner. Men avsaknaden av bindande reformer eller regleringar lyser med sin frånvaro i beslutet.

Som två företrädare för den liberala tankesmedjan Fores uttryckte i en debattartikel i SvD är avsaknaden av konkret lagstiftning slående i kampanjerna för klimatnödläge.

Dessutom har någon praktisk effekt inte märkts av sedan Storbritannien utlyste nödläge: Politiken som nu genomförs på området skulle genomföras ändå.

Engagemanget för nödlägesmärkning är säkert fullt ut välmenande. Ändå är riskerna med vaga men stort uppslagna dokument uppenbara.

Att officiellt slå fast att vi befinner oss i kris riskerar att skapa pessimism hos stora delar av befolkningen. Det är inte svårt att se framför sig hur känslan av att det redan är kört blir än mer utbredd vid ett införande av klimatnödläge.

Att politiskt erkänna ett nödläge riskerar dessutom att skapa en falsk trygghet där vi ser problemet som bortdelegerat. När nödläget är utlyst sitter ansvaret fastnålat hos regeringen eller den lokala kommunstyrelsen, då är det bara för medborgare att invänta de fina resultaten.

Aktörerna bakom kampanjerna för att utlysa klimatnödläge har goda ambitioner, men ett sådant beslut riskerar att göra mer skada än nytta.

Max Eskilsson