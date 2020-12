LEDARE: Britter slipper EU-byråkratin och det kostar dem 1000 miljarder kronor

Vid årsskiftet lämnade Storbritannien EU på riktigt. Fram till den första januari gällde EU-lag i Storbritannien. Men nu gäller en ny ordning.

Tusentals människor både i och utanför Storbritannien kommer att få ägna sig åt att fylla i formulär som de slapp tidigare.

Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien innebär att det inte blir några tullar. Men en hel del formaliteter kommer det att bli. För Storbritannien är inte med i EU:s tullunion.

Alla länder som är med i EU:s inre marknad (till exempel Norge och Island) måste följa EU:s lagar om till exempel säkerhet för maskiner, elsäkerhet och avgasregler för bilar. Det är det som är själva idén med EU:s inre marknad. Med gemensamma regler kan produkter och tjänster säljas runt om i Europa. En vara som är godkänd i Sverige är automatiskt också godkänd i de länder som ingår i den gemensamma marknaden.

Det innebär att bakaxeln från Lindesberg kan sitta på en lastbil i vilket annat EU-land som helst ...

Klagovisorna över att EU reglerar "detaljer" hörs då och då även av politiska företrädare i Sverige. Men EU måste lagstifta om detaljer för att den inre marknaden ska fungera.

Nu får Storbritannien frihet att lagstifta om sådant på egen hand. Men den friheten är en chimär.

Säg att Storbritannien vill ha egna regler för hytter till anläggningsmaskiner. Då skulle Volvo i Hallsberg tvingas upprätta en egen produktionslinje för export av anläggningsmaskiner till Storbritannien, med högre kostnader som följd. Även det omvända gäller: Brittiska tillverkare som vill sälja till EU måste följa EU:s regler. Så om Storbritannien inför avvikande regler måste även brittiska tillverkare upprätta parallella produktionslinjer.

Räkna med att det brittiska näringslivet kommer att lobba för att brittiska regler ska överensstämma med EU:s.

Över 40 procent av brittisk export går till EU-länderna. Det brittiska näringslivet kommer att lobba för att brittiska regler ska överensstämma med EU:s.

Lite mer krångel låter kanske inte så farligt. Men för två år sedan gjorde National Institute of Economic and Social Research en uppskattning av vad Brexit kommer att kosta. Svar: En välfärdsförlust på 1000 miljarder kronor efter tio år. Eller 10000 kronor per invånare och år. I den beräkningen ingick ett frihandelsavtal. Som en jämförelse: Storbritanniens medlemsavgift till EU kostade ungefär 2500 kronor per invånare och år.

Så Storbritannien är en förlorare på Brexit. Men även Sverige. Det ökade krånglet vid gränserna kommer att märkas för svenska företag som handlar med Storbritannien.

Ska till exempel en läkare eller en arkitekt som är utbildad i Storbritannien kunna arbeta i EU – och tvärt om?

Även om frihandelsavtalet ger tullfrihet för varor, så finns det en rad områden som gäller tjänster som inte är lösta. Ska till exempel en läkare eller en arkitekt som är utbildad i Storbritannien kunna arbeta i EU – och tvärt om? Inom EU finns lagar om ömsesidigt erkännande av en rad utbildningar.

2019 gick fem procent av Sveriges varuexport till Storbritannien. Inte en jättestor andel. Men för Kopparbergs bryggeri står Storbritannien för 60 procent av marknaden.