Lauris blev påkörd vid rödljus – tycker cykelvägarna är en trafikfara: "Folk verkar inte kunna trafikreglerna"

Lauris Tumena cyklar varje dag i jobbet och säger sig vara noga med både cykelregler och reflexväst. En regnig kväll i slutet av november blev han påkörd av en bil vid rödljusen på Nybrogatan. Bilisten körde i hög hastighet, ignorerade väjningsplikten och försvann snabbt från platsen efter kollisionen. Lauris Tumena klarade sig utan större skador, men hans cykel blev obrukbar.

Bara en vecka senare blev han nästan påkörd igen i samma korsning när en man körde förbi i hög hastighet, pratade i telefon och visade ingen hänsyn till gående eller cyklande trafikanter. Det är många som pratar om att korsningen är läskig, vilket bekräftas i ett inlägg han skrev på Facebook om händelsen då han blivit påkörd.

Han anser att trafikanterna har ansvar att säkerställa att det inte sker olyckor i trafiken. Både cyklister och bilister måste följa trafikreglerna, vilket många inte gör. Bland annat anpassar inte bilisterna sin hastighet efter väder och väglag, vilket skapar risker.

– Här omkring kör bilisterna galet, folk verkar inte kunna trafikreglerna. Det är respektlöst, det är inte bilisten som dör om en bil och en cykel krockar.

Lauris Tumena tycker kommunen har ett ansvar att förebygga olyckor med en bättre trafikplanering, så att cyklister, fotgängare och bilister kan ta sig fram på ett bra och säkert sätt. Utöver det krävs direkta åtgärder vid farliga platser, exempelvis vid rödljuset på Nybrogatan.

– Vi behöver rödljus som funkar, nu upplever jag att det ofta är problem. Jag hade också velat se fler spontana kontroller av bilisterna, för att fler ska följa trafikreglerna, säger han.

Nicklas Karlsson, chef för trafik- och markavdelningen i Falun, tillbakavisar att korsningen vid rödljusen på Nybrogata skulle vara särskilt farlig. Enligt Strada (ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet som rapporteras in av polis och sjukvård) har det i den nämnda korsningen bara rapporterats in 2 olyckor under de senaste 10 åren. Han berättar också att det är Trafikverket som har ansvar för den nämnda korsningen.

– Om Falu kommun uppmärksammar någon felaktighet på de vägar som Trafikverket är väghållare för så skickas denna information till Trafikverket.

Han berättar också att kommunen kontinuerligt arbetar med tryggheten för alla, oberoende för hur man tar sig fram. Rörande trafiksäkerheten specifikt för cyklister så hanteras det i cykelplanen.

– Vi hanterar specifikt frågor gällande cyklister i vår cykelplan. Den pågående ombyggnationen av gång- och cykelvägen längs Myntgatan är ett sådant arbete som är med i cykelplan.