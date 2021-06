Lättade restriktioner på idrottsarenorna: ”Många som längtar och längtat”

Från den 1 juni tilläts återigen publik på läktarna runt om i landet, där uppåt 500 personer välkomnades in på arenorna utomhus. Samtidigt presenterade regeringen då hur en återöppning av samhället planerades i fem steg, där steg två skulle aktiveras den 1 juli.

På måndagen meddelade regeringen via en pressträff att så också blir fallet. Det innebär att restriktioner lättas ytterligare, och för sportens del att mer publik tillåts och fler deltagare i motionslopp blir möjligt.

Under pressträffen, där socialminister Lena Hallengren (S) och kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) deltog från regeringshåll, meddelades det att en stor höjning införs från och med torsdag. Då tillåts 3 000 personer på läktarna på evenemang utomhus, och på arenor där publiken kan delas in i sektioner tillåts 3 000 per sektion. För evenemang inomhus tillåts publik på 300 personer från den 1 juli. Deltagarantalet vid motionslopp kan i och med höjningen uppgå till 900 deltagare.

– Vi är många som längtar och längtat efter att få umgås igen. Men jag vill påminna om att ska vi fortsätta åt rätt håll krävs att vi fortsätter att vaccinera oss. Det är för att dig själv, dina närstående och för att livet ska kunna återgå till det normala för oss alla, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind på pressträffen.

Under sommaren räknar regeringen med gå vidare med steg 3 i femstegplanen och i höst väntar sannolikt ytterligare lättnader.

– Så här långt följer vi planen som vi presenterade tidigare. Ambitionen är att vi kan hålla oss efter det, steg 3 den 15 juli och steg 4 och 5 i höst, säger socialminister Lena Hallengren.