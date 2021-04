Lastbilschaufför körde på rådjur – larmade inte polis: ”Åkte ut i skogen och grät”

Händelsen inträffade i Säters kommun i juli 2020.

Kvinnan skulle just avsluta sitt arbetspass och var på väg tillbaka till sin arbetsgivare med lastbilen.

Då small det plötsligt till.

Kvinnan stannade lastbilen och gick ur för att se vad som hänt. Där, på vägen, låg ett dött rådjur. Hon såg också att lastbilens kylare läckte.

Klockan var runt ett på natten.

– Jag tänkte att det skulle bli dyrt att laga bilen, berättar kvinnan för polisen i ett senare förhör.

Eftersom hon är yrkeschaufför så hade hon god vetskap om att hon skulle ha rapporterat händelsen omedelbart till polisen.

Men just den här natten blev det inte så.

Hon lämnade lastbilen, åkte ut i skogen och grät för att hon kört på ett djur och åkte sedan hem där hon ska ha somnat på soffan.

Nästan 12 timmar efter händelsen, 12.30 dagen efter, så ringde hon samtalet till polisen.

Då visste redan polisen att olyckan skett, eftersom en annan bilist redan under natten anmält att det låg ett dött rådjur mitt i vägen. Men att det var just kvinnan som kört på djuret stod klart när hon själv ringde in.

Enligt jaktförordningen är den som kör på ett djur skyldig att skyndsamt anmäla saken.

Det är för att i möjligaste mån undvika att djur utsätts för onödigt lidande och för trafiksäkerheten. I det fallet var djuret dött, men det låg i vägbanan.

I förhör har kvinnan sagt att hon inte tror att det medförde någon fara för andra trafikanter, hennes uppfattning var att man skulle hinna se och väja för det döda djuret.

Att inte larma och att lämna ett dött djur på vägbanan var oaktsamt, anser tingsrätten, som nu dömer kvinnan för förseelse mot jaktlagen.