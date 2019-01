Visst finns det tidsmaskiner

Till tonerna av Shadowslåten Theme for young lovers satt vi där, alla nostalgiska tonåringar och kände takten fortplantas i våra lemmar, och mindes våra hippor på 1960-talet, med brylcreme och bröd under svinryggarna och ryska posten. Tidsmaskinen tog oss obehindrat tillbaka till ungdomsåren.

The Young Ones består av Hans Jältfors, Hans Larsson, Gunnar Nygard och Staffan Rasmusson, med den imponerande medelåldern av 70 år. Och i 27 år har de lirat ihop, främst med låtar av det legendariska engelska bandet The Shadows. Och härligt bra gör de det också.

Min första skiva var en Elvisplatta, men min absolut första LP var Out of the Shadows, The Shadows andra LP, från 1962. Och min andra blev deras första. The Shadows var ju banbrytare inom den tidiga 1960-talsrocken, med sina instrumentala låtar. De inspirerade bland annat tonåringarna John Lennon och Paul McCartney. Många minns dem ju också som Cliff Richards kompband, med bland annat den stora hiten The Young Ones.

Och nu fick vi, med ett nostalgiskt leende på läpparna, njuta av dryga dussinet Shadowslåtar, av vilka ett flertal legat etta på de brittiska topplistorna, så som Wonderful land, The frightened city, Dance on, surfarlåten Pipeline och naturligtvis Apache.